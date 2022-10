Made to Play: Playmakers

Playmakere er Made to Play-ledere i lokale fællesskaber, der er dedikerede til at få børn i bevægelse. En af disse Playmaker-grupper er vores Nike Community Ambassadors (NCA) – medarbejdere i Nike-butikker, der er uddannet til netop det. Verden over hjælper de med at levere Nikes Made to Play-engagement ved at altid at gøre noget ekstra ud af at give børn i deres nabolag adgang til den leg, de har brug for. Undervejs leverer de en inspirerende drejebog for, hvordan andre, som dig, kan være med og blive en Playmaker i deres nabolag.