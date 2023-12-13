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Hjælp pigerne med at lytte til deres krop

Real Talk

Når piger lytter til og lærer af deres krop, bliver de mere tilbøjelige til at acceptere og værdsætte det, de kan gøre og opleve med den – og det betyder, at de er mere opmærksomme på, hvad deres krop har brug for, når de dyrker sport. Lad os hjælpe dem med at fortsætte med det.

Sidst opdateret: 13. december 2023
4 minutters læsetid
Hjælp piger med at lytte til deres krop

For piger skal glæden ved sport komme fra oplevelsen, ikke udseendet. Det sker ofte, at piger er optaget af deres udseende. Det kommer til udtryk ved, at de sammenligner sig med andre og taler negativt, positivt eller for meget om deres udseende, eller at de undgår visse aktiviteter af frygt for, at andre dømmer dem. Ved at opfordre piger til at værdsætte, respektere og lytte til deres krop, herunder deres evner, begrænsninger og unikke træk, kan vi fremme deres kropslige selvsikkerhed og forbedre deres oplevelser med sport.

Der er forskellige grunde til, hvorfor piger ikke altid lytter til deres krop. De kan for eksempel måske ignorere sultfølelser og springe et måltid over, fordi de er bekymrede for deres vægt, eller måske træner de hårdt igennem, selvom de er skadet, fordi de er bange for at gå glip af en kamp. Holdkammerater, trænere og forældre kan også ubevidst opfordre piger til at ignorere kroppens behov. Hvor mange piger har for eksempel fået at vide, at de overdramatiserer? Vi er nødt til at normalisere og prioritere, at piger lytter til deres krop og dyrker sport på en måde, som er rigtig for dem.

Hjælp piger med at lytte til deres krop

For at hjælpe med dette vil vi præsentere dig for Three-Step Sense Check. Det er et nyttigt værktøj, som trænere og forældre kan benytte til piger. Det kan bruges hvor som helst og når som helst og er et simpelt system, der hjælper atleter med at mærke, hvad kroppen har brug for. Gennemgå følgende trin og se, hvordan hun mærker efter i sin krop og opnår kropslig selvsikkerhed.

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    Trin 1: Sæt farten ned

    Bed hende om at standse op og tage tre dybe indåndinger gennem næsen og ånde ud gennem munden.

    Hvis hun føler sig godt tilpas, kan du bede hende om at lukke øjnene.

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    Trin 2: Mærk efter

    Bed hende om at mærke efter i kroppen fra top til tå. Sig til hende, at hun skal være opmærksom på, hvad hun mærker i kroppen og hvor.

    Hvad lægger hun mærke til? Fryser hun for eksempel? Er hun sulten?

    Har hendes krop brug for noget? Har hun for eksempel spændinger i skuldrene? Har hun brug for mad?

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    Trin 3: Tænk fremad

    Nu hvor hun har mærket efter i sin krop, skal hun gøre noget, der imødekommer kroppens behov. Stræk eksempelvis de dele af hendes krop, der føles spændte, eller giv hende en hurtig snack. Måske har hun ikke brug for noget, og så kan hun fortsætte.

    Hun kan bruge øvelsen hvor som helst og når som helst. For eksempel før træning eller på vej til en kamp.

    Det er en lille øvelse inden for selvpleje, der hjælper hende med at mærke efter i kroppen. Hun kan bruge den, når det er nødvendigt.

Ved at foretage disse tjek viser vi piger, at vi går op i, hvordan de har det, og at vi har tillid til, at de ved bedst. Lad os skabe en generation af atleter, der er forbundet med, omsorgsfulde over for og respekterer deres krop.

"Body Confident Sport" er et program, der er udviklet af Nike og Dove til at hjælpe piger med at opbygge selvtillid og gøre sport til et sted, hvor de kan føle et tilhørsforhold. Indholdet er blevet designet i samarbejde med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.

For at få et overblik over alle ressourcer kan du besøge:

www.bodyconfidentsport.com

Hjælp piger med at lytte til deres krop

Oprindeligt udgivet: [dato]

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