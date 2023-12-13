Hjælp piger med at lytte til deres krop

For piger skal glæden ved sport komme fra oplevelsen, ikke udseendet. Det sker ofte, at piger er optaget af deres udseende. Det kommer til udtryk ved, at de sammenligner sig med andre og taler negativt, positivt eller for meget om deres udseende, eller at de undgår visse aktiviteter af frygt for, at andre dømmer dem. Ved at opfordre piger til at værdsætte, respektere og lytte til deres krop, herunder deres evner, begrænsninger og unikke træk, kan vi fremme deres kropslige selvsikkerhed og forbedre deres oplevelser med sport.

Der er forskellige grunde til, hvorfor piger ikke altid lytter til deres krop. De kan for eksempel måske ignorere sultfølelser og springe et måltid over, fordi de er bekymrede for deres vægt, eller måske træner de hårdt igennem, selvom de er skadet, fordi de er bange for at gå glip af en kamp. Holdkammerater, trænere og forældre kan også ubevidst opfordre piger til at ignorere kroppens behov. Hvor mange piger har for eksempel fået at vide, at de overdramatiserer? Vi er nødt til at normalisere og prioritere, at piger lytter til deres krop og dyrker sport på en måde, som er rigtig for dem.