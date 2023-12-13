Hjælp piger med at lytte til deres krop

Hjælp pigerne med at lytte til deres krop
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Når piger lytter til og lærer af deres krop, bliver de mere tilbøjelige til at acceptere og værdsætte det, de kan gøre og opleve med den – og det betyder, at de er mere opmærksomme på, hvad deres krop har brug for, når de dyrker sport. Lad os hjælpe dem med at fortsætte med det.
For piger skal glæden ved sport komme fra oplevelsen, ikke udseendet. Det sker ofte, at piger er optaget af deres udseende. Det kommer til udtryk ved, at de sammenligner sig med andre og taler negativt, positivt eller for meget om deres udseende, eller at de undgår visse aktiviteter af frygt for, at andre dømmer dem. Ved at opfordre piger til at værdsætte, respektere og lytte til deres krop, herunder deres evner, begrænsninger og unikke træk, kan vi fremme deres kropslige selvsikkerhed og forbedre deres oplevelser med sport.
Der er forskellige grunde til, hvorfor piger ikke altid lytter til deres krop. De kan for eksempel måske ignorere sultfølelser og springe et måltid over, fordi de er bekymrede for deres vægt, eller måske træner de hårdt igennem, selvom de er skadet, fordi de er bange for at gå glip af en kamp. Holdkammerater, trænere og forældre kan også ubevidst opfordre piger til at ignorere kroppens behov. Hvor mange piger har for eksempel fået at vide, at de overdramatiserer? Vi er nødt til at normalisere og prioritere, at piger lytter til deres krop og dyrker sport på en måde, som er rigtig for dem.
For at hjælpe med dette vil vi præsentere dig for Three-Step Sense Check. Det er et nyttigt værktøj, som trænere og forældre kan benytte til piger. Det kan bruges hvor som helst og når som helst og er et simpelt system, der hjælper atleter med at mærke, hvad kroppen har brug for. Gennemgå følgende trin og se, hvordan hun mærker efter i sin krop og opnår kropslig selvsikkerhed.
Ved at foretage disse tjek viser vi piger, at vi går op i, hvordan de har det, og at vi har tillid til, at de ved bedst. Lad os skabe en generation af atleter, der er forbundet med, omsorgsfulde over for og respekterer deres krop.
"Body Confident Sport" er et program, der er udviklet af Nike og Dove til at hjælpe piger med at opbygge selvtillid og gøre sport til et sted, hvor de kan føle et tilhørsforhold. Indholdet er blevet designet i samarbejde med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.
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