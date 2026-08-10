Vid alt om kropsfunktionalitet

Alle er forskellige, og der er ikke to kroppe, der er ens. Derfor er det nødvendigt, at I som trænere og forældre anerkender og respekterer alle typer og hylder alle forskelle. Husk, at vores køn, etnicitet, seksuelle identitet, evner, religion, andre overbevisninger og karakteristika påvirker, hvordan vi præsenterer os selv i verden. Det betyder, at når du kritiserer nogens udseende, kritiserer du også, hvem de er, og hvordan de udtrykker sig.

Vores ord er meget magtfulde og former, hvordan piger ser sig selv i sport. Før vi diskuterer, hvordan vi kommunikerer med piger, er det vigtigt at reflektere over din egen selvtillid i forhold til din krop. I sidste ende så påvirker din måde at snakke og tænke om din krop på, hvordan dit barn eller dine atleter tænker og snakker om deres kroppe. Spørg dig selv: Snakker du negativt om din egen krop eller andres kroppe foran dit barn eller dine atleter, og hvilket budskab sender det til dem?

Når det kommer til at kommunikere med piger, vil vi gerne flytte deres opmærksomhed væk fra "hvordan ser min krop ud" til "hvad kan min krop udføre og opleve fysisk". Dette skift i opmærksomhed kan hjælpe piger med at få bedre kontakt til deres krop og koncentrere sig om deres præstation i stedet for at fokusere på deres udseende, begrænse deres kost og overtræne.