Vid alt om kropsfunktionalitet
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Mange piger har mere fokus på, hvordan de ser ud, end hvad de fysisk kan udføre og opleve, når de dyrker sport. Med nogle små justeringer i dit sprog, kan du hjælpe piger med at ændre deres mindset, når de er i gang med deres sport.
Alle er forskellige, og der er ikke to kroppe, der er ens. Derfor er det nødvendigt, at I som trænere og forældre anerkender og respekterer alle typer og hylder alle forskelle. Husk, at vores køn, etnicitet, seksuelle identitet, evner, religion, andre overbevisninger og karakteristika påvirker, hvordan vi præsenterer os selv i verden. Det betyder, at når du kritiserer nogens udseende, kritiserer du også, hvem de er, og hvordan de udtrykker sig.
Vores ord er meget magtfulde og former, hvordan piger ser sig selv i sport. Før vi diskuterer, hvordan vi kommunikerer med piger, er det vigtigt at reflektere over din egen selvtillid i forhold til din krop. I sidste ende så påvirker din måde at snakke og tænke om din krop på, hvordan dit barn eller dine atleter tænker og snakker om deres kroppe. Spørg dig selv: Snakker du negativt om din egen krop eller andres kroppe foran dit barn eller dine atleter, og hvilket budskab sender det til dem?
Når det kommer til at kommunikere med piger, vil vi gerne flytte deres opmærksomhed væk fra "hvordan ser min krop ud" til "hvad kan min krop udføre og opleve fysisk". Dette skift i opmærksomhed kan hjælpe piger med at få bedre kontakt til deres krop og koncentrere sig om deres præstation i stedet for at fokusere på deres udseende, begrænse deres kost og overtræne.
Hvad du skal undgå at sige
Prøv at undgå udtalelser og samtaler, der fokuserer på pigers udseende, og vær også med til at ændre denne dialog mellem piger. For eksempel:
- "Du ser godt ud. Har du tabt dig?"
- "Du skal være større, så du kan forsvare målet bedre."
- "Hvis du bliver slankere, kan du blive hurtigere."
- "Du vil kunne hoppe højere, hvis du taber dig lidt."
- "Du har fortjent den kage, for du har trænet hårdt i dag."
- "Er du sikker på, at du bør spise den?"
- "Jeg ser forfærdelig ud. Jeg er svedig, og al min makeup er tværet ud!"
- "Har du set hendes ben? De er fyldt med strækmærker."
- "Jeg synes ikke, at hun skal lave vægttræning. Hun bliver for stor, og det kan fyre ikke lide."
Hvad du kunne sige
Kom med udtalelser, og sæt gang i samtaler, der har fokus på det, piger kan lave og opleve fysisk i sport. For eksempel:
- "Lad os lave nogle smidighedsøvelser for at varme vores muskler op."
- "Tænk på, hvordan dine skuldre sidder. Sørg for, at dine skuldre peger fremad, når du laver det skud."
- "Fantastisk arbejde! Du er virkelig god til [indsæt øvelse]!"
- "Der var virkelig kraft i det spark."
- "Du ser så glad og fri ud, når du danser."
- "Hvordan føles din krop efter den hårde træning i går?"
- "Husk at give din krop næring efter kampen!"
- "Glem ikke at strække ud i nedkølingen. Vi vil ikke have nogen skader."
- Husk, at din krop er så meget mere, end hvordan den ser ud. Din krop kan gøre, opleve og opnå utrolige ting.
Disse små ændringer i samtaler kan gøre en kæmpe forskel i sportskulturer og for pigers kropslige selvsikkerhed. Lad os skabe sportsmiljøer, hvor piger ikke tænker på deres fysiske fremtoning, men i stedet for fokuserer på, hvordan de kan bruge kroppen til at opleve det fantastiske ved bevægelse, venskab og konkurrence.
"Body Confident Sport" er et program, der er udviklet af Nike og Dove til at hjælpe piger med at opbygge selvtillid og gøre sport til et sted, hvor de kan føle et tilhørsforhold. Indholdet er blevet designet i samarbejde med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.
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