Skab kontakt

Skab forbindelse
Træningsvejledningen til piger
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsvejledningen til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.
Sport er gør en forskel på mange områder – de erfaringer, du får, den tillid, du opbygger, og de relationer, du danner. Piger, der dyrker sport, lærer af deres venner, trænere, forældre og andre, som har indflydelse på deres udvikling som atleter* og holdkammerater i resten af livet.
Eksperter fra Women’s Sports Foundation spurgte piger om, hvad de godt kunne lide ved at dyrke sport. Det øverste på listen? At de får venner og føler sig som en del af holdet. Her er et andet vigtigt resultat af forskningen: Når en pige kan lide sin træner, er hun meget mere tilbøjelig til at fortsætte med at dyrke sport i fremtiden. En god måde at starte på er at give sig tid til at lære pigerne at kende, prioritere samarbejde og sørge for, at piger regelmæssigt spiller med nye partnere.
De mest indflydelsesrige trænere – på tværs af alle sportsgrene og niveauer – er dem, der træner individet, ikke spilleren. De mennesker, der er involveret i sport, kan blive nogle af de vigtigste mennesker i en piges liv. For at gøre piger interesseret i sport og for at få dem til at blive ved skal man fokusere på at skabe positive forbindelser mellem spillerne indbyrdes samt mellem træner og spillere.
Gør hende klar til succes
- Dan en cirkel
Cirkler skaber holdfornemmelse og gør det nemmere for pigerne at skabe kontakt til de andre. Det får også piger (og børn i det hele taget) til at føle sig mere sikre, fordi alle er med i cirklen – der sker ikke noget bag ryggen på dem. Så dan en cirkel siddende eller stående, næste gang holdet samles.
- Lær spillerne at kende
Giv dig tid til at lære dine spillere at kende. Stil spørgsmål for at lære mere om dem, og følg op på det, de har fortalt dig.
At bruge tid sammen med dine spillere uden for sporten er en fantastisk måde at skabe tillid og et positivt forhold på.
- Lær deres navne at kende
I begyndelsen af sæsonen kan du bruge tiden før træning og opvarmningen til at lære navne. Find ud af, hvad pigerne gerne vil kaldes, og brug deres foretrukne navne og pronomener. Gør det til en vane at bruge atleternes navne under hver træning.