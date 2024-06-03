Skab kontakt

Eksperter fra Women’s Sports Foundation spurgte piger om, hvad de godt kunne lide ved at dyrke sport. Det øverste på listen? At de får venner og føler sig som en del af holdet. Her er et andet vigtigt resultat af forskningen: Når en pige kan lide sin træner, er hun meget mere tilbøjelig til at fortsætte med at dyrke sport i fremtiden. En god måde at starte på er at give sig tid til at lære pigerne at kende, prioritere samarbejde og sørge for, at piger regelmæssigt spiller med nye partnere.