At deltage i sport kræver ofte, at man tager chancer. Det kræver sårbarhed at lære en ny færdighed, at gennemføre en ukendt øvelse eller at tro på sig selv, når man stormer forsvaret. Og mens piger ofte hyldes og belønnes for at gøre noget korrekt, får de ikke den samme positive feedback, når de prøver en ny teknik og fejler.

I en sportslig kontekst betyder det, at en pige måske tøver med at prøve noget, hun ikke er sikker på, at hun vil lykkes med. Men hvis hun aldrig løber nogen risiko, undgår at gå dybt efter en bold eller kun deltager i den disciplin, hun er bedst til, vil hun gå glip af en masse utrolige oplevelser.

Forestil dig en pige, der skyder på mål, selv når hun ikke er sikker på at score. Eller en, der konkurrerer i butterfly, når freestyle er hendes stærkeste disciplin. Eller når en pige er vikar for målvogteren og lader otte mål gå ind, men den redning, hun havde, er den, der huskes. Disse piger har lært at være modige, og det vil gøre hele forskellen for dem, i sport såvel som i livet.

Se denne TED Talk for at få mere at vide om at opfordre piger til at være modige.