Stræb efter tapperhed
Træningsvejledning til piger
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsvejledningen til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.
At deltage i sport kræver ofte, at man tager chancer. Det kræver sårbarhed at lære en ny færdighed, at gennemføre en ukendt øvelse eller at tro på sig selv, når man stormer forsvaret. Og mens piger ofte hyldes og belønnes for at gøre noget korrekt, får de ikke den samme positive feedback, når de prøver en ny teknik og fejler.
I en sportslig kontekst betyder det, at en pige måske tøver med at prøve noget, hun ikke er sikker på, at hun vil lykkes med. Men hvis hun aldrig løber nogen risiko, undgår at gå dybt efter en bold eller kun deltager i den disciplin, hun er bedst til, vil hun gå glip af en masse utrolige oplevelser.
Forestil dig en pige, der skyder på mål, selv når hun ikke er sikker på at score. Eller en, der konkurrerer i butterfly, når freestyle er hendes stærkeste disciplin. Eller når en pige er vikar for målvogteren og lader otte mål gå ind, men den redning, hun havde, er den, der huskes. Disse piger har lært at være modige, og det vil gøre hele forskellen for dem, i sport såvel som i livet.
Se denne TED Talk for at få mere at vide om at opfordre piger til at være modige.
Gør hende klar til succes
- Tilskynd risikovillighed
Når du hjælper pigerne med at sætte mål for sig selv, så tilskynd dem til at inkludere ting, der kræver mod, såsom at lære en ny færdighed, position eller endda en ny sport. Under opvarmningen kan du bede dem om at sige højt noget nyt, som de vil prøve den dag. Og sørg for, at de har masser af muligheder for at prøve nye ting, f.eks. at skifte positioner under hver kamp og træning.
- Hep, når hun prøver noget nyt
Ros pigerne for deres mod, så ofte som muligt. Læg mærke til, når de prøver noget nyt, når de tror, du ikke kigger. Uddel en pris til den modigste, og sørg for, at det er forskellige piger, der modtager den. Husk på, at det er okay at hylde dygtighed, men sørg for inden at opmuntre til alle de trin, der førte frem til det.
- Giv slip på fejl
Gør det okay at fejle. Lav en fysisk bevægelse (børst f.eks. skulderen for at vise dem, at man "børster" fejlen væk) for at minde pigerne om, at det er okay at glemme det. Og sørg for, at de ved, at du ikke er perfekt. Fortæl dem dine egne fejl. Når de finder ud af, at du ikke er perfekt, lærer de, at de heller ikke behøver at være det.