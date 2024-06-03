Lad hende konkurrere
Træningsvejledning til piger
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsvejledningen til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.
Piger elsker at spille og gå til den. Forskning understøtter dette: Trefjerdedele af pigerne siger, at det, de kan lide mest ved sport, er det konkurrencemæssige. De kan også godt lide at være på hold, hvor det både er vigtigt at vinde og have det sjovt. Vi ved, at piger ikke er skrøbelige, og at de ikke kommer til skade oftere end drenge. De vil først og fremmest gerne spille.
Det betyder ikke, at du bliver nødt til at organisere en masse træningskampe eller gøre hver træning til en konkurrence. Men en smule uforpligtende konkurrence er godt til at engagere pigerne, når der skal læres vigtige færdigheder.
De bedste former for spil er dem, der indeholder meget bevægelse og ikke så mange pauser. Gode spil prioriterer kommunikation, samarbejde, problemløsning og bevægelsesfærdigheder. Her er nogle sjove, nemme aktiviteter, der kan få gang i pigerne.
Vi vil gerne have, at børn bevæger sig så meget som muligt – og det vil de også – så sørg for at ændre lidt på reglerne, som fx i fangeleg, hvor børn ofte elimineres. For eksempel i en ændret version af fangeleg, kan det at blive fanget måske betyde, at spilleren skal stå stille i fem sekunder og sige navnet på sin yndlingsatlet eller -hold højt. Derefter er spilleren med i spillet igen.
For at kunne konkurrere skal piger have det rigtige tøj – ikke kun til deres sport, men til deres krop. Hvis en pige ikke har det godt eller pludselig vælger at sidde på bænken, mangler hun måske noget personligt udstyr, som fx en sports-bh. Snak med hende om det på en passende måde med hendes forældre eller andre nære relationer, så hun kan spille sikkert og komfortabelt.
Gør hende klar til succes
- Sæt personlige mål
Vælg aktiviteter, der lader piger måle deres fremskridt over tid, det gælder om at opmuntre dem til at konkurrere med sig selv. Alt med gentagelse, fart, højde eller distance kan nemt trackes og giver pigerne mulighed for at vide, når de har nået deres bedste individuelle præstation. Og når det sker, så husk at fejre det!
- Kom straks ind i spillet igen
Prioriter aktiviteter, der holder børn aktive hele tiden. Det betyder, at man skal undgå (eller ændre) aktiviteter, der kræver, at man skal stå i kø, vente på at spille eller blive udelukket. Sæt stationer op for at minimere ventetid og få børn til at arbejde på bevægelsesfærdigheder, når de går fra station til station. I udelukkelsesspil/-lege bør du finde måder at få deltagere/spillere tilbage i spillet/legen hurtigt, såsom at blive "tøet op" af en holdkammerat.
- Konkurrer som et hold
Indbyg spil og leg under træning, der kræver, at børn samarbejder som et hold for at løse en udfordring. For eksempel skal de blive enige om en strategi for at fuldføre en forhindring uden at være længere væk fra hinanden end en arms længde. Stafetløb er også fantastiske, og det er enhver anden leg også, der kræver, at gruppen har et fælles mål.