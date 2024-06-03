Lad hende konkurrere

Piger elsker at spille og gå til den. Forskning understøtter dette: Trefjerdedele af pigerne siger, at det, de kan lide mest ved sport, er det konkurrencemæssige. De kan også godt lide at være på hold, hvor det både er vigtigt at vinde og have det sjovt. Vi ved, at piger ikke er skrøbelige, og at de ikke kommer til skade oftere end drenge. De vil først og fremmest gerne spille.

Det betyder ikke, at du bliver nødt til at organisere en masse træningskampe eller gøre hver træning til en konkurrence. Men en smule uforpligtende konkurrence er godt til at engagere pigerne, når der skal læres vigtige færdigheder.

De bedste former for spil er dem, der indeholder meget bevægelse og ikke så mange pauser. Gode spil prioriterer kommunikation, samarbejde, problemløsning og bevægelsesfærdigheder. Her er nogle sjove, nemme aktiviteter, der kan få gang i pigerne.