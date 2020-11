Se det for dig – så det kommer til at ske

1. Gå i gang, når du vågner.

Lav en fem-minutters "procesvisualisering", når du vågner. Forestil dig alle de handlinger, der skal til for at nå dit mål, og skriv dem ned. Lad os sige, at du vil løse en konflikt med et familiemedlem, der har stået på i flere uger. Forestil dig, at du sender en sms for at aftale, hvornår I kan snakke, og så hvordan du vil meditere eller træne for at finde din indre ro før opkaldet. Forestil dig, hvordan du stille og roligt siger, hvad du vil sige, og at du køber et kort, du vil sende vedkommende efterfølgende. Før det så ud i livet, og gør præcis det, du visualiserede. Dette opbygger selvtillid, og hvis du øver det konsekvent, fortæller det din hjerne, at du fortjener succes, fordi du agerer ud fra din plan, siger Michael Ceely, autoriseret psykoterapeut og Mental-performance Coach i Berkeley Californien. Hvis du bruger teknikken som det første om morgenen, sikrer du, at din hjerne har tid til at opfange din visuelle plan, før du fører den ud i livet, siger Ceely.



Det er også et godt trin at have styr på, før du går i gang med mere udfordrende visualiseringer (fx opbygge din egen virksomhed), der kan føles skræmmende eller urealistiske fra starten. "Lær at spole dine mentale billeder tilbage og starte forfra langsomt", hvis de ikke fungerer for dig, siger Fifer. "Efterhånden vil du med øvelse kunne få mere kontrol og evnen til at manipulere med billederne, så de matcher det, du gerne vil opleve", siger hun.



2. Grav i detaljerne.

Når du forestiller dig hver detalje, scenariet og den følelse, der er forbundet med at nå dit mål, øver du ifølge Chu, hvordan det kan lykkes med konkrete handlinger, i stedet for bare at tænke på det. For at dette skal lykkes skal du inddrage så mange af dine fem sanser som muligt og relatere dem til dit mål, siger Anna Hennings, konsulent i mental præstation i Austin.



Hvis det handler om at bestige et bjerg, kan du visualisere stenene, du klatrer over, duften af naturen, synet af dalen nedenfor, lyden af vinden og smagen af din frokost på toppen. Hvis dit mål er at få dit drømmejob, kan du forestille dig det tøj, du vil have på til jobsamtalen, kaffen, du drikker inden, og lyden af den musik, der får dig til at slappe af. Ved ikke at overlade noget til fantasien – eller måske snarere alt til fantasien – vil din forestilling føles mere ægte, siger Chu.



3. Se tilbage på en top-præstation.

Hvis du genkalder dig en succesfuld oplevelse, kan du identificere dine styrker og de ting, du gjorde, for at få det til at ske, og så er du bedre i stand til at gentage de ting, siger Hennings. Det kan også hjælpe dig med at finde tilbage til den energi og selvsikkerhed, du oplevede i forbindelse med en tidligere sejr, og det er især brugbart, hvis du tvivler på dig selv.



Har du ikke et vinderøjeblik, der minder om dit nuværende mål? Bare rolig. Tænk tilbage på et tidspunkt, hvor du følte dig fuldstændig afslappet, superbegejstret eller umådeligt stærk, og brug så det øjeblik til at "påvirke og drive dine følelser og fysiologi i nuet", siger Hennings. Hvis du fx gerne vil klare en virtuel præsentation godt, men du aldrig har lavet en foran en stor gruppe, så spol tilbage til engang, hvor det lykkedes dig at få styr på nerverne på stedet, fx til en date. Eller du kan låne fra en andens præstation, siger Hennings. Observer nøje, når en anden udfører opgaven godt, fremhæv hvad der virkede, og visualiser dig selv forbedre dine evner baseret på det, du har lært.



4. Forestil dig det modsatte af, hvad du vil.

Hvis du mister motivationen til noget, du går efter, så prøv tricket negativ visualisering. "Forestil dig, hvordan dit liv vil se ud, hvis du ikke opnår det, du gerne vil", siger Laurie Santos, ph.d., psykologiprofessor og leder for Silliman College ved Yale University. Forestil dig, at du får en skade, der gør det umuligt at backpacke, eller at du mister hukommelsen, så du ikke længere kan skrive din roman. "Dette lille skift i mindset får dig til at være taknemmelig", siger Santos.



Det er enkelt: Vi bliver magelige og kommer ofte til at kede os, når vi vænner os til ting, selvom vi godt kan lide dem. Negativ visualisering kan bryde med det, siger hun. Næste gang du kæmper med at komme til træning eller at komme i gang med at skrive, så forestil dig, at du mister evnen. Det skal nok få dig i gang.



Husk, at visualiseringer kan hjælpe dig med at komme over mållinjen til et maratonløb, men at du også skal træne din udholdenhed, hvis du ikke tidligere har løbet lange distancer, siger Chu. Det samme gælder, hvis du skal lære at spille klaver eller skære ned på dit plastikforbrug: Du skal lægge arbejde i det. Når alt kommer til alt, er dit ultimative mål at opnå, hvad du ser for dig, så du kan se alt det, du kan opnå.