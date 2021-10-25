Sådan håndterer du bedragersyndromet ifølge Coach Courtney Banghart

Ask the Coach: Hvordan fortæller jeg mig selv, at jeg er god?
Coaching
En ung basketballspiller oplever succes, men føler sig som en svindler. Heldigvis er UNC's Courtney Banghart klar med en hurtig assist.
Ask the Coach er en klumme med råd, der hjælper dig med at holde fokus på spillet.
Spørgsmål:
Hej Coach
Da jeg var yngre, tilbragte jeg mere tid på bænken end på banen. Nu spiller jeg på min high schools førstehold, og efter vores forward blev skadet i vores første kamp, er jeg nu med i startopstillingen. Og ikke nok med det, jeg er også topscorer på holdet halvvejs inde i sæsonen. Selvom min træner og holdkammerater er helt oppe at køre over mit spil, er jeg det ikke selv. Jeg bekymrer mig over, at jeg ikke har fortjent at få den plads. Og for hvert mål, jeg scorer, føles presset større, lige meget hvor meget vi fører. Hvis vi taber, giver jeg mig selv skylden, og jeg kan have katastrofetanker i dagevis. Jeg ville ønske, at jeg kunne nyde min succes, men det eneste, jeg tænker på, er, at jeg måske ryger tilbage på bænken, hvis jeg ikke gør det godt nok. Hvordan overbeviser jeg mig selv om, at jeg virkelig er god, og at jeg ikke bare har været heldig?
Labeled Incorrectly Excellent
16-årig basketballspiller
Svar:
Det er ikke sikkert, at du nyder dine følelser lige nu, LIE. Men som en træner med mere end 20 års erfaring med at håndtere spilleres og mine egne følelser kan jeg fortælle dig: Dine følelser er helt okay – og værdifulde. De er nemlig bevis for, at du er dedikeret og motiveret.
Du er en atlet, så du vil komme til at tabe. Og du vil føle frygt, vrede og smerte. Men du vil også vinde, og så vil du føle glæde, triumf og begejstring. Man vil ikke kunne kende det "gode" uden det "dårlige."
Jeg har også selv været hård med mig selv. Da jeg gik i high school, kvalificerede jeg mig til delstatsturneringen i tennis. Jeg husker, at jeg lavede en dobbeltfejl i en af kampene. Jeg råbte og slog min ketsjer mod jorden.
Jeg vidste godt, at det ikke var den bedste måde at komme ud med mine følelser på, men jeg kunne virkelig ikke styre det i det øjeblik. Det eneste, der betød noget, var det point. Når jeg ser tilbage, er jeg ret imponeret over, at mine forældre, som sad på tilskuerpladserne, ikke skældte mig ud. De forstod, at jeg fik et John McEnroe-flip, fordi det betød så meget for mig.
Så føl bare, som du føler.
Når det er sagt, er det ikke sikkert, at du er i stand til at tage imod positiv feedback, når en bestemt følelse konstant er skruet op på max. Så lad os se på nogle måder at få balance i tingene på.
Det er muligt, at du laver det, jeg kalder "selektiv lytning". Og så lytter man faktisk slet ikke. Nogen siger: "Jeg er vild med den måde, du løber banen på. Vi skal bare lige have forbedret dine trepointsskud." Det eneste, du hører, er: "Jeg skal forbedre mine trepointsskud. Så jeg er dårlig til at skyde. Så jeg er en dårlig spiller. Så jeg er en dårlig person."
Det eskalerede hurtigt! Den måde at tænke på er alt for udbredt, selv blandt atleter på topplan. En af mine bedste spillere plejede at være så hård med sig selv, når hun missede et skud. En dag, hvor hun var rasende efter at have skudt dårligt i en kamp, trak jeg hende til side.
"Hvad tror du, din scoringsprocent er fra fielden?" spurgte jeg.
"Det aner jeg ikke," sagde hun.
"Jamen så," sagde jeg, "har du ingen grund til at blive så frustreret over ikke at ramme! Hvis du vil fokusere så meget på et tal, bør du i det mindste kende det tal."
Sandheden var, at den spiller havde den højeste procent på hele holdet. Men hun så slet ikke de skud, der gik i. Det er en anden version af selektiv lytning.
"Trænere forventer ikke, at du altid vinder. Vi forventer ikke engang, at du altid præsterer på dit højeste niveau. Vi forventer bare, at du giver alt, du har."
Tal lyver ikke. Hvis du kan åbne øjnene for dine egne, vil du måske begynde at forstå, at det er den spiller, du er nu. Dine trænere kan objektivt se, hvor god du er – det er deres job. Og da de ved, hvad du er i stand til, vil de formentlig bede dig om at fortsætte med at udvikle dig for at nå et nyt niveau.
Jeg gætter på, at du tænker: "Det er lige præcis det! Hvordan skal jeg dog leve op til deres forventninger!?" Tja, jeg er ikke sikker på, at du forstår, hvad disse forventninger består af. Trænere forventer ikke, at du altid vinder. Vi forventer ikke engang, at du altid præsterer på dit højeste niveau. Vi forventer bare, at du giver alt, du har.
En erfaren træner ved, at det er en del af jobbet at tabe. Grunden til, at du er bange for at tabe, er måske, at du ikke har nok "joberfaring" endnu.
Jeg coachede engang en Rhodes Scholar-finalist – så altså lidt af en stræber – som var helt overvældet af en frygt for at mislykkes. Hun havde haft succes med stort set alt, hun havde foretaget sig, så det var helt ukendt for hende at tabe. Hun var som en dykker, der kigger ned i det mørke vand, men hun vidste ikke, hvor dybt det var, eller hvor koldt, eller om der var piratfisk dernede.
Din situation er lidt anderledes; succes er stadig noget nyt for dig. Du er ikke vant til at være så højt oppe, og du ved ikke, hvor dybt du kan falde. Men konstanten i begge situationer er stadig frygten for det ukendte. Så jeg vil fortælle dig det samme, som jeg fortalte Rhodes Scholar-finalisten: Det er helt okay at fejle. Det kommer fra en, der har fejlet masser af gange. Jeg er her stadig, og jeg er faktisk blevet stærkere på grund af det.
Det er kun en af grundene til, at jeg synes, atleter er så modige. At mislykkes foran et publikum er ens hverdag! Man dedikerer det meste af sin tid til noget, der måske ikke vil gå godt. Man bliver ved med at møde op hver dag, selvom man ved, at mange af de dage bliver hårde. Det er mod.
Dine holdkammerater og trænere er på den samme rejse som dig. Og de bærer sandsynligvis rundt på meget af den samme frygt. Så du er ikke alene derude, og det vil du aldrig være. Husk på det, næste gang du begynder at få katastrofetanker. Så vil du måske mærke, at angsten begynder at fortage sig.
Coach Banghart
Courtney Banghart er cheftræner for kvindebasketball på University of North Carolina ved Chapel Hill. Hun er tidligere cheftræner for Princeton og blev udnævnt til Naismith National Coach of the Year 2015 og arbejdede som assistenttræner for USA's U23 kvindelandshold i basketball i 2017. Banghart har som ledende spiller på Dartmouth sat den endnu ikke overgåede Ivy League-rekord for trepointscoringer i sin karriere. Hun sidder i bestyrelsen for Women’s Basketball Coaches Association og i NCAA Women’s Basketball Oversight Committee.
E-mail askthecoach@nike.com med et spørgsmål om, hvordan du kan forbedre dit mindset i sport og fitness.
Fotos: Jayson Palacio
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