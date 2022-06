Sådan håndterer du bedragersyndromet ifølge Coach Courtney Banghart

Det er ikke sikkert, at du nyder dine følelser lige nu, LIE. Men som en træner med mere end 20 års erfaring med at håndtere spilleres og mine egne følelser kan jeg fortælle dig: Dine følelser er helt okay – og værdifulde. De er nemlig bevis for, at du er dedikeret og motiveret.



Du er en atlet, så du vil komme til at tabe. Og du vil føle frygt, vrede og smerte. Men du vil også vinde, og så vil du føle glæde, triumf og begejstring. Man vil ikke kunne kende det "gode" uden det "dårlige."



Jeg har også selv været hård med mig selv. Da jeg gik i high school, kvalificerede jeg mig til delstatsturneringen i tennis. Jeg husker, at jeg lavede en dobbeltfejl i en af kampene. Jeg råbte og slog min ketsjer mod jorden.



Jeg vidste godt, at det ikke var den bedste måde at komme ud med mine følelser på, men jeg kunne virkelig ikke styre det i det øjeblik. Det eneste, der betød noget, var det point. Når jeg ser tilbage, er jeg ret imponeret over, at mine forældre, som sad på tilskuerpladserne, ikke skældte mig ud. De forstod, at jeg fik et John McEnroe-flip, fordi det betød så meget for mig.



Så føl bare, som du føler.

Når det er sagt, er det ikke sikkert, at du er i stand til at tage imod positiv feedback, når en bestemt følelse konstant er skruet op på max. Så lad os se på nogle måder at få balance i tingene på.

Det er muligt, at du laver det, jeg kalder "selektiv lytning". Og så lytter man faktisk slet ikke. Nogen siger: "Jeg er vild med den måde, du løber banen på. Vi skal bare lige have forbedret dine trepointsskud." Det eneste, du hører, er: "Jeg skal forbedre mine trepointsskud. Så jeg er dårlig til at skyde. Så jeg er en dårlig spiller. Så jeg er en dårlig person."

Det eskalerede hurtigt! Den måde at tænke på er alt for udbredt, selv blandt atleter på topplan. En af mine bedste spillere plejede at være så hård med sig selv, når hun missede et skud. En dag, hvor hun var rasende efter at have skudt dårligt i en kamp, trak jeg hende til side.