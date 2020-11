Sådan bruger du dine fem sanser til at opnå hurtigere restitution

Lyt til afslappende musik

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor så mange massører har hvallyde på, mens de arbejder? Watts' studie viste, at lyden af blide bølger, der rammer bredden, får folk til at slappe af. Al slags langsom og stabil musik, du finder beroligende, f.eks. R & B eller jazz, har potentialet til at hjælpe dig med at nedregulere, sænke kortisolniveauet og pulsen og fremme restitution ifølge et studie fra 2018 i "Medicine & Science in Sports & Exercise". Og "ved at synkronisere med musikkens rytme kan du sænke hastigheden af din vejrtrækning og hurtigere komme tilbage til hviletilstand", tilføjer Leighton Jones, ph.d. og senioradjunkt i sport og træningsvidenskab ved Sheffield Hallam University i Storbritannien.



Lav (eller find) en playliste med afslappende musik, og opdater den jævnligt, så den ikke bliver kedelig eller gentagende, da dette kan mindske de positive effekter over tid, siger Marcelo Bigliassi, ph.d., post doc. forskningsassistent ved instituttet for sportsvidenskab på University of São Paulo, Brasilien, som stod for studiet fra 2018. Afspil den lige efter træning for at få mest mulig effekt.