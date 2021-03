Sådan brydes de mentale blokeringer

2. Pludseligt tab af selvtillid



Sådan føles det: Du kan ikke præstere, selvom du har øvet dig en million gange.



Derfor sker det: De bedste atleter og de mest succesrige mennesker visualiserer ofte visse udfald, når de arbejder hårdt på at forberede sig til et stort øjeblik, siger Muradian. Men de kan nemt komme til at overtænke en situation og prøve på at kontrollere enhver lille detalje, tilføjer hun.



Når du har øvet noget igen og igen til det punkt, hvor evnen er så godt som automatisk, kan overfokusering komme til at gøre mere skade end gavn. "Når du bliver besat af at prøve på at kontrollere håndleddet ved et frikast eller gennemsvinget på banen, forstyrres hjernens automatiske mekanismer, og handlingen kan føles fremmed og umulig at udføre", siger Chertok.



Sådan håndterer du det: Først skal du minde dig selv om, at du har evnerne til at lykkes, siger Muradian. For at få den tiltrængte dosis af selvtillid så tænk tilbage på et tidspunkt, hvor du overvandt en udfordring, siger hun. Ret derefter opmærksomheden udad i stedet for på den handling, du prøver så hårdt på at kontrollere. "Fokusér aktivt på ydre ting som mål, modstandere eller bolden i stedet for på tankeprocessen, da den paralyserer dig", siger Chertok. Det kan være noget så simpelt som at fokusere på din holdkammerat i stedet for på mekanismerne i din aflevering, eller du kan forestille dig, at du snakker med en bestemt person blandt publikum i stedet for at prøve på at huske dine replikker ord for ord.





3. Bedragersyndromet



Sådan føles det: Du nåede hertil – til finalen, den sidste samtalerunde eller den virtuelle prisuddeling – fordi du var heldig, ikke pga. dine evner eller dit talent.



Derfor sker det: Nogle gange handler bedragersyndromet om lavt selvværd. "Ofte sker det, når en person ikke stoler på sine evner eller føler, at uanset hvad vedkommende gør, så er det ikke godt nok", siger Muradian. Det kan også optræde, når du er for optaget af dit image. "Du er måske mere optaget af ikke at tage dig dårligt ud end at vinde", siger Chertok, så når du vinder, føler du dig utilpas.



Sådan håndterer du det: Når du lægger mærke til, at din hjerne er optaget af frygten for, at du er en edrager, skal du kæmpe. "Det er vigtigt at skrue ned for de negative tanker, da det er dem, der bedrageriske", siger Muradian. En effektiv måde at blokere det dårlige er at tænke over de bedste komplimenter, du har fået for dine evner eller tidligere præstationer, siger hun. Hav tillid til, at de mennesker, du stoler på, vurderer dine evner korrekt.



Og fremfor alt: Husk på, at det er menneskeligt, at klappen går ned. "I virkeligheden er der ingen, der ved, hvad de laver", siger Chertok. Og når vi husker på det "kan vi udvikle os og forstå vores oplevelse som normale – og fokusere på den opgave, vi står overfor".



Tag den, double black diamond.