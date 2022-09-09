Sådan brydes de mentale blokeringer

En overvældende følelse af frygt, så du fryser, idet du skal til at følge efter en mere erfaren ven ned ad en iset skiløjpe. Overbevisningen om, at du ikke kan holde dit oplæg, selvom du har øvet det igen og igen. Når du tier under et opkald med dit nye team, fordi du ikke er sikker på, at du fortjener at være der.

Frygt, tab af selvtillid og følelsen af at være en bedrager kan true dine hårdt tilkæmpede fremskridt. Ofte stammer disse mentale blokeringer fra hormonerne adrenalin og kortisol, som frigives i kroppen i truende situationer eller i situationer med højt pres, forklarer Regine Muradian, PsyD og autoriseret klinisk psykolog med speciale i præstationsangst. Disse hormoner kan aktivere kroppens kamp- eller flugtrespons. Resultatet er en kaskade af fysiske symptomer – øget puls, trykken for brystet og svedige håndflader – og følelsen af, at du er stivnet, eller at "klappen går ned". Men forskning viser, at det er noget, du kan komme ud over.

Du tror måske, at du er den eneste, der kæmper med dette, men mange kan genkende det. "Det er mere almindeligt at stivne under pres, end mange tror. Selv professionelle har oplevelser med, at klappen går ned", siger Greg Chertok, certificeret konsulent i mental præstation, som har arbejdet med atleter inden for højtprofilerede konkurrencer, inklusive OL, Super Bowl og Stanley Cup. (Tænk på, hvor mange store kampe som hold har tabt, fordi de missede bare én scoring).

Disse enkle teknikker til at forstå din hjerne er endnu bedre end at være i godt selskab, så du med selvtillid kan klare den opgave, der står foran dig. Her er et kig på tre almindelige mentale blokeringer, der gør, at klappen går ned, og hvad eksperter siger, du kan gøre for at bryde dem.