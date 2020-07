Hvad betyder det at have et positivt mindset?

"De neurale forbindelser, der skaber positive eller negative tanker, opbygges, når vi er unge", forklarer Loretta Breuning, PhD og grundlægger af Inner Mammal Institute og forfatter til "The Science of Positivity". Vores tidligere oplevelser, især i vores barndom, former vores forventninger om, hvorvidt tingene vil udvikle sig godt eller skidt, fortæller Breuning, og det er helt centralt for vores motivation senere i livet.



"Når du har positive forventninger, er der større chance for, at du vil investere energi i det, du prøver at opnå. Hvis du har negative forventninger, vil du formentlig ikke gøre det, for din hjerne er ikke designet til at forfølge noget, som ikke giver dig en belønning", fortæller hun. "Med negative forventninger ved du ikke, hvor eller hvad du skal bevæge dig hen imod, så ofte bevæger du dig slet ikke".



Denne måde at tænke på, hvor glasset er halvtomt i stedet for halvfuldt, påvirker ikke blot udløsningen af kortisol, et stresshormon, der sender en "advarsel" til hjernen – det bliver også selvforstærkende, siger Breuning. "Du forstærker den negative neurale forbindelse. Det er som dit modersmål: Det kommer så let til dig, at du ikke engang ved, hvordan det gik til".



Når du føler, du sidder fast i denne spiral af dystre tanker, kan det føles nyttesløst at sige til dig selv, at du bare skal tænke positive tanker. Og det er det måske også. Tænkning i sig selv er ikke så nyttigt, siger Fox. Fordelene ved positivitet er ikke drevet af, hvordan vi tænker, men hvad vi gør. "Hvis du gør en masse positive ting, vil det booste dit humør og skabe et positivt mindset", siger Fox.