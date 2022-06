Hvordan og hvorfor du bør varme op før en workout

Risikoen ved at skyde genvej

Vi forstår godt, at alene tanken om at lægge et par ekstra minutter til din træning virker uoverskueligt, når det allerede er svært at finde tid til selve træningen. Men det er bedre end at miste energien eller kæmpe dig gennem spændte eller krampende muskler, hvilket kan føre til, at du overanstrenger og overstrækker dem, eller at de bliver meget ømme. Alt dette kan ske, hvis du springer opvarmningen over, siger Michele Olson, ph.d., klinisk seniorprofessor i sportsvidenskab ved Huntingdon College i Montgomery i Alabama, og certificeret styrke- og konditioneringsspecialist.



Det skyldes, at "alt dit væv og alle dine organer, herunder dine muskler og dit hjerte, skal bruge en mere iltet, næringsmættet blodcirkulation, for at de kan fungere ordentligt under træning", forklarer hun. At forhøje iltniveauet med en opvarmning kan også forhindre, at du bliver svimmel, og sørge for, at dit hjerte ikke springer nogen slag over, tilføjer hun. (Sidstnævnte er ikke nødvendigvis unormalt, siger Olson, men det er heller ikke godt for hjertet i det lange løb).



Hvad der er lige så u-sjovt: "Hvis du træner med stramme muskler, kan det genere dine bevægelser og give en forringet bevægelseskontrol over dine største muskler", forklarer David Reavy, ekspert i præstationsterapi og grundlægger af React Physical Therapy i Chicago. De af os, der sidder hele dagen ved et skrivebord, har ofte stramme hoftebøjere, fortæller han, hvilket kan skyde dit bækken lidt frem (kaldet et fremadkippet bækken). Dette lukker for dine mave- og baldemuskler, når du løber og løfter, hvilket gør alt det hårde arbejde mindre effektivt.