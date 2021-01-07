En løbers guide til undskyldninger – og hvordan du undgå dem

Seks grunde til ikke at løbe (og hvorfor de fleste ikke holder)
Coaching
Sig farvel til mentale blokeringer, og snør skoene ved hjælp af løsninger fra Nike Running Global Head Coach, Chris Bennett.
I går sagde du, at du ville løbe i morgen. Men i morgen blev til i dag, og hold op, hvor er det varmt udenfor. Og du er træt efter at have arbejdet til sent. Og du har ikke nogen rene shorts. Lyder det bekendt? Du er ikke alene. En nyere undersøgelse viste, at amerikanere gennemsnitligt kommer med 6 undskyldninger om dagen eller omkring 2.000 om året, og jeg-kan-ikke-træne-undskyldninger topper listen. Det er som om, alle løbere har en indre stemme, der fortæller dem, at de ikke kan løbe.
Som Nike Running Global Head Coach har Chris Bennett hørt enhver undskyldning, du overhovedet kan forestille dig. Her deler han de seks mest benyttede undskyldninger, han hører mennesker bruge for at undgå løb, og hans enkle løsninger til at få dig i gang.
Undskyldning nr. 1. "Løb er udmattende". Løsning: Stop, før du har lyst til det.
"Den primære årsag til, at mennesker tror, de ikke kan lide at løbe, er, at de løber for hårdt til", siger Bennett. "Jeg vil have dit løb til at føles nemt, hvilket ikke har noget at gøre med, hvor længe du løber. Jeg mener nemt og afslappet i forhold til styrke. Det betyder, at du stopper dig selv, før du er nødt til det, måske endda før du har lyst. Er der et øjeblik, hvor du føler, du kunne blive ved for evigt? Stop så lige der. Sådan vender du stemningen fra at frygte din næste løbetur til at glæde dig til den. Jeg vil have dig til at blive irriteret over at skulle stoppe allerede! Hvis det får dig til at føle dig bedre tilpas, så giv bare mig skylden".
Undskyldning nr. 2: "Jeg ved ikke, hvordan man løber korrekt". Løsning: Vid, at der ikke er noget, der hedder korrekt løb.
"Den måde, du løber på, er sådan, du løber, OK?" siger Bennett. "Der er ikke nogen perfekt løbestil. Der er ikke nogen perfekt teknik. Hvis du ser en video med Paula Radcliffe, hvor du ser, hvordan hendes hoved hopper op og ned og hendes skuldre er oppe og hendes arme… så tænker du: 'Nogen må lære hende, hvordan man løber!' Gudskelov var der ikke nogen, der gjorde det. Hun havde rekorden for maraton for kvinder i mere end 16 år. Så i stedet for at prøve at følge nogle lærebøger, så prøv at udvikle din egen naturlige teknik på helt enkle måder. Slap af i området, når du bemærker, det bliver spændt. Afkort dine skridt, når du føler, at du strækker dig for meget".
Undskyldning nr. 3: "Jeg har ikke nok tid til at varme op". Løsning: Gør opvarmning til en del af dit løb.
"Jeg giver dig to måder at løse dette på", siger Bennett. "Opvarmning er først og fremmest blot mental forberedelse og genskabelse af en løbeturs forløb. Så en mulighed er blot at starte din løbetur langsommere og bruge de første 10 minutter som en dynamisk opvarmning. For det andet kan du blot lave dine strækøvelser og gøre din løbetur kortere, for du skal huske på, at der ikke gælder nogen minimumstid eller distance. Uanset hvad du vælger at gøre, så har du fået både din opvarmning og din løbetur, så du har ikke noget at klage over".
Undskyldning nr. 4: "Uha. Har du set vejret?" Løsning: Planlæg forud.
"Det kan jo virkelig være for varmt eller for koldt", siger Bennett. "Ekstreme forhold kan være farlige, så sommetider bør du ikke løbe. Men lad os antage, at det blot er ukomfortabelt. Der er måder, hvorpå du kan planlægge forud. Du kan tilpasse din beklædning efter omgivelserne. Og du kan justere tiden på dagen, du løber. Og så kan du tilpasse intensiteten af selve løbeturen. Du får måske ikke helt den løbetur, du gerne vil have, men du kan stadig få den løbetur, du har brug for".
Undskyldning nr. 5: "Jeg har ikke den rigtige kropstype til løb". Løsning: Hold op med at vrøvle.
"Vis mig venligst lige den 'rigtige' krop", siger Bennett. "Findes der også en rigtig dialekt? En rigtig frisure? Selv på startlinjen til et maratonløb ser du alle mulige forskellige slags mennesker. Når du siger, du ikke har den rigtige type krop, mener du måske, ’jeg har besluttet, at jeg ikke kan det her'. Eller måske var der engang en, der så på dig og besluttede det for dig. Så hvordan aflærer du det igen? Du redefinerer, hvad løb er. Kan du ikke løbe 5 km? Det er der heller ingen, der har bedt dig om. Jeg vil bare have dig til at løbe en lille tur. En løber er en, der løber. Gør du det? Så er du en løber".
Undskyldning nr. 6: "Løb er for hårdt for min [indsæt, hvad der gør ondt]". Løsning: Træn for at blive stærkere.
"Hver gang du taler om smerte, kan der være tale om en skade", forklarer Bennett. "Så det kortsigtede svar er, ja, måske bør du ikke løbe lige nu. Men det skal du ikke have det dårligt over. Se på det på denne måde: Du er blevet så god en løber, at du må håndtere en skade som en seriøs atlet. Tillykke! Du må undersøge, hvorfor skaderne sker. Styrker du dine hoftemuskler? Styrker du din core og musklerne, der stabiliserer dine knæ, såsom lårmusklerne? Der skal aldrig så meget ekstra træning til – måske skal du blot lave en planke eller nogle baglæns lunges for at gøre en stor forskel i forhold til at holde dig sund".
Hvis du klarer disse forhindringer, vil du sikkert erkende, at vedholdenhed, selv når du tror, du ikke har lyst, er en del af det smukke ved løb.
"Sommetider vil det bare være surt at løbe", siger Bennett. "Måske er du stresset over et skænderi med din mor. Måske sov du forfærdeligt. Men hvis du gennemfører løbeturen, også selv om det blot er en lille tur, kan du sige: 'Jeg gjorde det. Jeg gennemførte det. Jeg lærte noget om mig selv'. Muligheden for at føle det igen er det, der får dig ud at løbe igen. Sommetider har du brug for det håb, når du lægger hovedet på puden om aftenen. Det er jo bare en forbandet sejr – og løb kan give dig den".
Så næste gang du overvejer at snøre skoene, så forestil dig Coach Bennett ved din side, og glem den undskyldning.