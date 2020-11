En løbers guide til undskyldninger – og hvordan du undgå dem

Undskyldning nr. 1. "Løb er udmattende". Løsning: Stop, før du har lyst til det.

"Den primære årsag til, at mennesker tror, de ikke kan lide at løbe, er, at de løber for hårdt til", siger Bennett. "Jeg vil have dit løb til at føles nemt, hvilket ikke har noget at gøre med, hvor længe du løber. Jeg mener nemt og afslappet i forhold til styrke. Det betyder, at du stopper dig selv, før du er nødt til det, måske endda før du har lyst. Er der et øjeblik, hvor du føler, du kunne blive ved for evigt? Stop så lige der. Sådan vender du stemningen fra at frygte din næste løbetur til at glæde dig til den. Jeg vil have dig til at blive irriteret over at skulle stoppe allerede! Hvis det får dig til at føle dig bedre tilpas, så giv bare mig skylden".