En løbers guide til undskyldninger – og hvordan du undgå dem

"Hver gang du taler om smerte, kan der være tale om en skade", forklarer Bennett. "Så det kortsigtede svar er, ja, måske bør du ikke løbe lige nu. Men det skal du ikke have det dårligt over. Se på det på denne måde: Du er blevet så god en løber, at du må håndtere en skade som en seriøs atlet. Tillykke! Du må undersøge, hvorfor skaderne sker. Styrker du dine hoftemuskler? Styrker du din core og musklerne, der stabiliserer dine knæ, såsom lårmusklerne? Der skal aldrig så meget ekstra træning til – måske skal du blot lave en planke eller nogle baglæns lunges for at gøre en stor forskel i forhold til at holde dig sund".



Hvis du klarer disse forhindringer, vil du sikkert erkende, at vedholdenhed, selv når du tror, du ikke har lyst, er en del af det smukke ved løb.



"Sommetider vil det bare være surt at løbe", siger Bennett. "Måske er du stresset over et skænderi med din mor. Måske sov du forfærdeligt. Men hvis du gennemfører løbeturen, også selv om det blot er en lille tur, kan du sige: 'Jeg gjorde det. Jeg gennemførte det. Jeg lærte noget om mig selv'. Muligheden for at føle det igen er det, der får dig ud at løbe igen. Sommetider har du brug for det håb, når du lægger hovedet på puden om aftenen. Det er jo bare en forbandet sejr – og løb kan give dig den".



Så næste gang du overvejer at snøre skoene, så forestil dig Coach Bennett ved din side, og glem den undskyldning.