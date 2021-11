Sådan når du, ifølge Shalane Flanagan, dine mål, mens du inspirerer andre

Da Shalane Flanagan fandt ud af, at alle seks World Marathon Majors ville finde sted på mindre end syv uger, kunne hun ikke sige nej til muligheden for at skabe historie. Efter to rekonstruktive knæoperationer og et år uden at løbe kom langdistancelegenden tilbage for at vise sig selv – og den næste generation af kvindelige atleter – hvad der er muligt, når du sætter dig noget for. I denne episode af Trained snakker hun med værten Jaclyn Byrer om alt det, der inspirerede hende til at kaste sig ud i det ultimative maraton, og hun giver os et kig på sin trænings- og restitutionsplan, som hjalp hende med at klare udfordringen (og have det sjovt på samme tid). Hun fortæller os om sin rejse som atlet og nybagt mor, hvordan det er at være en af de eneste kvinder i verden inden for elitecoaching, og hvordan alle kan opnå deres personlige rekord.