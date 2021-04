Hvis du mærker, at du er på vej hen imod det punkt, hvor det hele kan vælte, så følg disse råd for at holde både stress og søvn i skak.



01. Undgå alkohol.



Ræk hånden op, hvis du normalt rækker ud efter et glas vin eller en øl for at koble fra inden sengetid. Mange mennesker bruger alkohol som en flugt fra stressen, især om aftenen, siger Martin. De tænker, at det vil hjælpe til at dysse dem i søvn, men alkoholen har faktisk den modsatte effekt. "Alkohol snyder dig. Den får dig til at føle dig afslappet og søvnig til at starte med, men cirka tre timer senere, når stofskiftet sætter i gang, får den dig til at føle dig mere opmærksom og afbryder din søvn", siger hun. Spring godnatdrinken over, og skænk dig selv en koffeinfri kop urtete (som kamille) i stedet for, hvilket nogle undersøgelser viser, kan fremme en sundere søvn.





02. Hold triggers udenfor soveværelset.



Det rum, som du sover i, skal være et roligt område, der understøtter ro og afslapning. Det skal ikke (vi gentager: ikke) være et centrum for aktiviteter, hvor du både arbejder, studerer, betaler regninger, ser nyhederne eller skændes med din partner, siger Martin. Desto mere du kan adskille kilden til din stress fra der, hvor du sover, desto mere kan du psykologisk distancere dig selv fra stressen, når du ligger under dynen, forklarer hun.





03. Vælg en beroligende aktivitet.



Når du skaber en beroligende rutine, der består af flere afslappende aktiviteter, kan det hjælpe dig godt på vej til en god nats søvn. Læsning (helst i en rigtig bog eller et magasin fremfor på en skærm), kan distrahere din hjerne fra bekymrende tanker, siger Martin. Når du skriver dagbog – og fokuserer på dagens højdepunkter, eller ting du er taknemmelig for – kan det erstatte forstyrrende følelser med optimistiske, siger hun. Og meditation, hvis det føles naturligt for dig, kan hjælpe dig til at overgive dig til en tilstand af hvile og fordøjelse. Du kan også prøve at lytte til afslappende musik, som, ligesom meditation, kan hjælpe dig til at gå fra flygt-eller-kæmp-tilstand til at falde i søvn takket være musikkens evne til at sænke kortisolniveauet og frigive dopamin. Undersøgelser viser, at hvis du lytter til det hver aften, kan du blive bedre til at sove.





I sidste ende afhænger det hele af dette: Sov mere for at stresse mindre og føle dig på toppen.