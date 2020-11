Sådan påvirker søvn immunsystemet

01. Få sved på panden.

Dr. Schneider siger, at træning er den bedste måde at få søvn af høj kvalitet, fordi det (a) kan gøre det nemmere at gå ud som et lys, særligt når man gør det tidligt på dagen, og (b) fordi træning hjælper med at fremme den restituerende dybe søvn. Prøv at få mindst 150 minutters aerob aktivitet ved moderat intensitet om ugen, og prøv også at styrketræne mindst to dage om ugen, som det anbefales af American Heart Association. Du skal dog sørge for ikke at overdrive det, da noget forskning antyder, at overtræning kan give inflammationer, der faktisk kan forstyrre dine immunceller, når de skal stoppe ubudne gæster.



02. Hold igen med alkohol.

En godnatdrink hjælper dig måske nok med at falde i søvn, men det kan gå ud over søvnens kvalitet senere på natten. Forskning viser, at alkohol kan aktivere et hjernemønster, der sættes i forbindelse med hvile – ikke søvn – hvilket forhindrer søvn, som faktisk restituerer dig. Hvis du har lyst til en drink (og du er over aldersgrænsen), så hold det til én mindst et par timer før sengetid, og spis samtidig, så din krop har tid til at nedbryde alkoholen og minimere dens effekt, siger dr. Schneider.



03. Undgå åbenlyse forstyrrelser.

Hyppige eller lange vækninger midt om natten kan forhindre sig i at nå de mest restituerende trin i søvncyklussen, siger dr. Schneider. Prøv at lade være med at spise (og måske endda drikke vand) to til tre timer, før du lægger dig, for at undgå at blive vækket ved, at din mave fordøjer, eller at du skal tisse.



I sidste ende er søvn din bedste ven, uanset om du er sund og forsøger at holde det ved lige, eller om du er ved at blive syg. Hvis det sidste er tilfældet, så gør dig selv en tjeneste, og lyt til din krop – den er så pokkers klog.