Sådan påvirker alkohol muskelopbygning

Find balancen

Alt dette betyder ikke, at du ikke kan eller bør nyde en kold øl efter en svedig session. Men der findes en rigtig måde og en forkert måde at indtage alkohol på, og det, der har størst betydning, er mængden, du drikker. “De negative effekter af alkohol, der har indflydelse på restitution og muskeltilpasning ses sædvanligvis, når mængder overstiger 1 gram alkohol pr. kilo kropsvægt”, siger Barnes.



Du skal ikke sidde og regne på det hele tiden, siger Barnes. Så længe du følger de officielle anbefalinger fra Dietary Guidelines for Americans om moderat indtagelse af alkohol, som er op til en standard drink, det svarer til 14 g alkohol, hvilket er lig med 3,5 dl almindelig øl, 1,5 dl vin eller 0,45 dl spiritus, pr. dag for kvinder og op til to pr. dag for mænd. Gør du det, bør alkohol ikke være et problem for restitution og tilpasning. (Mænd har typisk en større mængde af de enzymer, der kræves for at forbrænde alkohol, og de har mere kropsvæske til at fortynde det, så de kan slippe afsted med at drikke mere).



Et nyt studie publiceret i “Journal of the International Society of Sports Nutrition” fandt, at moderat alkoholindtag – i dette tilfælde en drink med 5,4 procent alkoholindhold (det er en øl eller en vodka breezer) for kvinder og to drinks for mænd – fem gange om ugen ikke havde indvirkning på de positive tilpasninger i VO2 max og styrke i greb efter et 10-ugers HIIT-program. Deres indtag af disse alkoholholdige drikkevarer syntes med andre ord ikke at mindske træningens positive effekt.



Og en undersøgelse af studier publiceret i “Journal of Functional Morphology and Kinesiology” fandt, at personer, der drak moderat i timer efter en styrketræningssession, syntes ikke at opleve ændringer, hverken til det bedre eller værre, i styrke, kraft, muskeludholdenhed, ømhed eller antaget anstrengelse (hvor hårdt du synes, du træner), da de blev testet op til 60 timer efter træning. Budskabet: “En eller to drinks efter træning skader sandsynligvis ikke restitution, især ikke hvis du er vant til at indtage moderate mængder alkohol”, siger Barnes.