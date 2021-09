Brug dette mentale trick til at kontrollere dine reaktioner

Hvis du nogensinde har oplevet en uforskammet kunde overfuse en tjener på en restaurant og tænkt, "Wow, den tjener må have en engels tålmodighed, når han/hun ikke svarer skarpt igen", så ved du, at Yoda-lignende ro findes. Det kan selvfølgelig godt være, at tjeneren muligvis er vant til at give kunden ret eller er blevet instrueret i ikke at svare igen. Det er også muligt, at de har lært at beherske, hvad mange psykologeksperter kalder "tænkepausen".

Tænkepausen er øjeblikket mellem en udløsende hændelse og din reaktion, verbal eller fysisk, siger Djuan Short, der er uddannet klinisk socialrådgiver og registreret yogalærer i Philadelphia. I dette tidsrum, som kan vare fra alt mellem et par sekunder til meget længere, giver dig tid til at blive bevidst om, hvad der skal ske efterfølgende, siger Short, og du omdanner dermed en impulsiv reaktion til en bevidst handling.

Hvordan? Når du tager en tænkepause, skaber du en selvbevidsthed ved at tvinge dig selv til at sætte farten ned og fokusere på dig selv, så du kan samle tankerne og slippe de uproduktive tanker. Det er en evne, som ikke alle besidder – og det er ikke selvforskyldt.

"Som verden er i dag, giver den os ikke muligheden for at udvikle denne evne. Vi føler, at vi skal svare straks" siger Raquel Martin, ph.d. og autoriseret klinisk psykolog i Nashville. "Vi føler, vi skal svare nu og her". Det skyldes, at samfundet i dag har mere fokus på aktualitet og umiddelbarhed end rolighed og-stabilitet, og vi løber ofte rundt med en kort lunte, fordi vi ikke får chancen for at bearbejde alt det, der sker, siger Martin.

Når du reagerer negativt på en situation, skyldes det ofte, at du føler dig stresset, usikker eller truet (dette omfatter at føle sig vred eller forulempet, hvilket kan få dig til at føle dig angrebet personligt), siger Short. Enhver af disse følelser kan antænde din krops sympatiske nervesystem, som har ansvaret for handlinger som at kæmpe, flygte elle stivne. Du vil måske endda bemærke, at din puls og dit åndedræt øges, dine muskler strammes, og du begynder at svede. Denne reaktion er en overlevelsesmekanisme, der forbereder dig på hurtige og livstruende situationer, siger Short. Men trafikkøer og for mange gøremål er ikke livstruende, uanset hvor meget de giver dig lyst til at skrige og løbe væk.