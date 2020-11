Hvad er akut søvnløshed – og hvordan stopper du det?

Sådan får du din søvn tilbage

Alle, der har prøvet at ligge i sengen og stirre på loftet, ved, at hvis man prøver på at tvinge sig selv til at falde i søvn, er det som at ville nyse med åbne øjne. Og når man har akut insomni og ved, at man mister søvn på grund af stress, vil det sandsynligvis bare skabe endnu mere stress, og så starter den onde cirkel. Det gode er, at når først stressfaktoren er væk, f.eks. når du når til lønningsdagen, har klaret din præsentation, eller din hvalp har det bedre, så kan du vende tilbage til din normale soverutine, fortæller Katherine Green.



Dog "hjælper mindfulness-teknikker især imod søvnløshed, der skyldes stress eller angst", fortæller hun. Hun anbefaler en bodyscan-øvelser, hvor du lukker øjnene og langsomt registrerer følelser fra tæerne og op, og guidede meditationer, som findes på en række apps. Disse øvelser kan få dig tilbage til nu'et og aktivere det parasympatiske nervesystem, så du kan finde ro i kroppen og i hovedet og få styr på fordøjelsen – så har du bedre betingelser for at falde i søvn.



Du skal også passe meget på med ikke at gentage eventuelle dårlige vaner, du har tilegnet dig for at håndtere søvnløse nætter, som f.eks. at kigge på sociale medier kl. 2 om natten eller bingewatche en serie på din computer i sengen. Hvis du gør disse ting jævnligt, kan du forstyrre din døgnrytme, dvs. det indre ur, der regulerer, hvornår du er vågen, og hvornår du sover, siger hun. "Dét er den primære faktor, der kan gøre akut søvnløshed til kronisk søvnløshed".



I stedet for at bruge en enhed, når du ikke kan sove, skal du "primært forbeholde sengen til søvn", fortæller Brandon Peters-Mathews. Hvis du ikke falder hen efter 20-30 minutter, så er "det bedste, du kan gøre, at stå op, sætte dig i en stol eller i sofaen og lave en rolig aktivitet, hvor du ikke kigger på en skærm, f.eks. læse en bog eller lytte til en meditation", siger Katherine Green. Du skal først gå i seng igen, når du føler dig træt.



Du kan faktisk helt undgå, at søvnløshed opstår, hvis du beslutter, at din seng kun er til at sove i. Nok er akut søvnløshed midlertidig og helt sikkert bedre end kronisk søvnløshed, men det bedste er at undgå alle former for søvnløshed.