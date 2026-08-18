Træn med formstøbte Nike-sports-bh'er med vattering
Sports-bh'er med vattering, der kan fjernes, har klassisk Nike-teknologi, der lader dig styre dit ideelle støtteniveau. Sports-bh'er med vattering, der er fremstillet af Dri-FIT-materiale, hjælper med at opsuge sved og fugt med din naturlige bevægelse, og den tætsiddende udformning gør at du føler dig sikker. Nedsæt distraktioner, mens du takler dine egne fitnessnål. Se flere design, herunder including sports-bh'er med højt støtteniveau eller bh'er udformet til en specifik sport, såsom dans og yoga.