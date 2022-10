Football-historier: Ada Hegerberg

I 2018 vandt hun Frankrigs allerførste Ballon d’Or Féminin, en ny pris, som gives til den bedste kvindelige fodboldspiller. Adas karriere skød afsted med raketfart, og det virkede, som om hele verden fulgte med. Hun følte sig uovervindelig.

Men en dag, hvor Ada var i gang med at træne, mærkede hun et smæld i benet. Pludselig kunne hun ikke engang gå. Hun havde sprængt sit korsbånd, vævet inden i benet, der forbinder skinnebenet og lårbensknoglen. Ada brugte noget tid på at komme sig. Da hun endelig igen følte sig klar til at kunne træne igen, opdagede hun, at hun havde endnu en skade – et stressbrud i benet. Hun havde aldrig før haft skader, og nu havde hun to skader i træk?

Det var katastrofalt for Ada. Hun kom ikke til at spille fodbold i næsten to år. Hun gav kroppen den tid, den skulle bruge til at hele, men nogle gange var det svært at være tålmodig. "Kommer jeg nogensinde til at spille igen?", tænkte hun.