Football-historier: Ada Hegerberg

Ada var i absolut topform, da hendes karriere stoppede brat. Hun startede sin professionelle fodboldkarriere som 15-årig. Hun blev en topscorer, og hver gang hun scorede, strakte hun armene ud og løb hen til sine holdkammerater, som om hun fløj, med et kæmpe smil. Årene gik, og Adas karriere var på himmelflugt.

Men en dag under træningen var der noget, der sprang i Adas ben. Pludselig kunne hun ikke gå, og smerten var uudholdelig. Da hun endelig kunne begynde at træne igen, fandt hun ud af, at hun også havde en stressfraktur i benet. Ada spillede ikke fodbold i næsten to år. Hendes krop havde brug for tid til at hele, men Ada havde svært ved at være tålmodig. "Kommer jeg nogensinde til at spille igen?", tænkte hun.

Til sidst var Adas ben stærke nok til at løbe, og mens hun trænede, følte hun sig som et barn, der forelskede sig i fodbold for første gang. Ada tror på, at hendes fornyede kærlighed til sporten kan hjælpe hende med at slå endnu flere rekorder, da hendes største ambition er at få mest muligt ud af sit potentiale. Hun kan næsten ikke vente med at træde ind på banen til sit fjerde verdensmesterskab.