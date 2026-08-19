Weiße Sneaker & Schuhe für Damen

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Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
229,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
89,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
139,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Schuhe für Damen
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Schuhe für Damen
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Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
84,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Bella 7
Workout-Schuh (Damen)
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
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Damenschuh
119,99 €
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Damen-Laufschuh
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Damen-Laufschuh
69,99 €
Nike Court Vision Alta
Nike Court Vision Alta Damenschuh
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Damenschuh
89,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Winflo 12
Straßenlaufschuh (Damen)
109,99 €
Nike Tennis Centre "Florette"
Nike Tennis Centre "Florette" Damenschuh
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Damenschuh
119,99 €
Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
59,99 €
Nike SB Force 58 Premium
Nike SB Force 58 Premium Skateboardschuh
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Skateboardschuh
79,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (Damen)
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Air Jordan 1 Low SE
Schuh (Damen)
129,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Quest 6
Straßenlaufschuh (Damen)
79,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Damenschuh
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Damenschuh
119,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
139,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
+1
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Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
139,99 €
Nike First Sight Mirage
Nike First Sight Mirage Damenschuh
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Damenschuh
159,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschuh
Recyclingmaterialien
Nike Infinity G NN
Golfschuh
89,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
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Pregame Mule (Damen)
89,99 €
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Basketballschuh
Bald verfügbar
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Basketballschuh
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Nike SB Chron 2 Canvas
Nike SB Chron 2 Canvas Skateboardschuh
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Skateboardschuh
69,99 €
Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
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Slides für Damen
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Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh
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Damenschuh
149,99 €
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Schuh (Herren)
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Nike Ava Edge
Schuh (Herren)
149,99 €
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Tennisschuh für Hartplätze für Damen
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Tennisschuh für Hartplätze für Damen
139,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
139,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Straßenlaufschuh (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Quest 7
Straßenlaufschuh (Damen)
79,99 €
Nike Tiempo Street Gato PRM
Nike Tiempo Street Gato PRM Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
89,99 €
Nike Pegasus 1 G
Nike Pegasus 1 G Golfschuh
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Golfschuh
159,99 €
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Tennisschuh für Hartplätze (Damen)
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Tennisschuh für Hartplätze (Damen)
169,99 €
Nike Moon Shoe Original
Nike Moon Shoe Original Damenschuh
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Damenschuh
99,99 €
Nike Roshe G
Nike Roshe G Golfschuh
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Golfschuh
109,99 €
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
259,99 €
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Turf Low-Top Fußballschuh
Nike Tiempo Maestro Akademie
Turf Low-Top Fußballschuh
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
249,99 €
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschuh
Nike Victory Tour 4
Golfschuh
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Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschuh
Nike Victory Tour 4
Golfschuh
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damenschuh
Air Jordan 1 Mid
Damenschuh
139,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
179,99 €
Jordan Grind
Jordan Grind Golfschuh
Jordan Grind
Golfschuh
159,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
139,99 €
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Skateboardschuh
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Skateboardschuh
69,99 €
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damenschuh
Jordan Pointe
Damenschuh
129,99 €
Nike NEXT% TOUR 3
Nike NEXT% TOUR 3 Golfschuh
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Golfschuh
199,99 €
Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
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Slides für Damen
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Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh
Air Jordan 1 Mid SE
Damenschuh
149,99 €
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
149,99 €
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Tennisschuh für Hartplätze für Damen
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Tennisschuh für Hartplätze für Damen
139,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
139,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Quest 7
Straßenlaufschuh (Damen)
79,99 €
Nike Tiempo Street Gato PRM
Nike Tiempo Street Gato PRM Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
89,99 €
Nike Pegasus 1 G
Nike Pegasus 1 G Golfschuh
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Golfschuh
159,99 €
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Tennisschuh für Hartplätze (Damen)
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Nike Moon Shoe Original
Nike Moon Shoe Original Damenschuh
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Damenschuh
99,99 €
Nike Roshe G
Nike Roshe G Golfschuh
Nike Roshe G
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Turf Low-Top Fußballschuh
Nike Tiempo Maestro Akademie
Turf Low-Top Fußballschuh
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Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschuh
Nike Victory Tour 4
Golfschuh
189,99 €
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschuh
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damenschuh
Air Jordan 1 Mid
Damenschuh
139,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
179,99 €
Jordan Grind
Jordan Grind Golfschuh
Jordan Grind
Golfschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
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Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Skateboardschuh
Nike SB Heritage Vulc
Skateboardschuh
69,99 €
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damenschuh
Jordan Pointe
Damenschuh
129,99 €
Nike NEXT% TOUR 3
Nike NEXT% TOUR 3 Golfschuh
Nike NEXT% TOUR 3
Golfschuh
199,99 €

Weiße Sneaker für Damen: cooler Style, flexible Passform

Verpasse deinen Gym-Outfits mit weißen Sneakern für Damen ein leistungsstarkes Upgrade. Diese Styles kombinieren hervorragenden Komfort mit zuverlässiger Unterstützung: Federnde Polsterungen und Mittelsohlen aus Schaumstoff kreieren ein traumhaftes Tragegefühl, während griffige Sohlen für optimale Traktion sorgen. Zu warme Füße sind dabei gar kein Thema – das vermeiden nämlich die atmungsaktiven Stoffe. Und dank der großen Auswahl an Formen findest du hier alles von auffälligen Chunky Sneakern bis zu cleanen Allroundern. In einer Sache unterscheiden sie sich aber nicht: Diese Performance-Designs unterstützen dich tatkräftig bei wirklich jedem Vorhaben.


Dynamik hinter jeder Bewegung


Ein leichtes Tragegefühl, das nicht nachgibt: Entdecke weiße Schuhe für Damen mit Nike Air-Elementen, die ein dynamisches Abrollen mit optimaler Energierückgabe ermöglichen. Sie wurden dafür entworfen, beim Workout besonders federnd zu wirken und effektiv auf all deine Bewegungen zu reagieren. Maximaler Komfort ist unverzichtbar? Das können wir gut nachvollziehen. Deshalb findest du hier gepolsterte Innensohlen, die ein himmlisch weiches Gefühl unter den Füßen kreieren. Gleichzeitig sorgen Mittelsohlen aus Schaumstoff für die optimale Flexibilität des weißen Damenschuhs, ohne dabei an Stützkraft einzubüßen.


Kühle Frische und maximale Atmungsaktivität


Egal, ob du dich im Fitnessstudio bis ans Limit pushst oder auf dem Gehweg die Kilometer zählst: Wir verhelfen dir zur vollen Konzentration. Hier erwarten dich weiße Turnschuhe für Damen mit gezielt platzierten Mesh-Einsätzen, die genau an den richtigen Stellen für bessere Luftzirkulation und dadurch für maximale Atmungsaktivität sorgen. Noch mehr Luftzufuhr gefällig? Das ermöglichen die Perforationen im Zehenbereich.


Sicherer Halt


Wenn es darauf ankommt, musst du dich auf deine Schuhe verlassen können. Deswegen sind die weißen Damenschuhe von Nike im Mittelfußbereich mit vorgeformten Überzügen ausgestattet – sie kreieren eine eng anliegende Passform und somit mehr Halt. Achte auch auf Designs mit Platten aus thermoplastischem Polyurethan in der Ferse. Sie erzeugen eine bessere Seitenstabilität, damit du beim Auftreten volle Kontrolle über deine Füße hast. Die Außensohlen aus Gummi liefern zudem lang anhaltende Traktion für idealen Halt auf dem Boden. Einige unserer weißen Sportschuhe für Damen haben sogar Rahmen aus Plastik an den Seiten, die ein besonders stützendes Gefühl kreieren.


Styles für jeden Look


Finde weiße Damen-Sneaker, die deinen individuellen Style widerspiegeln. Wähle beispielsweise aus einer Kombination von Echtleder und Kunstleder, die eine strukturierte Optik bei maximaler Strapazierfähigkeit ermöglichen. Die genähten Überzüge sorgen dabei für einen besonders cleanen Look. Oder suchst du nach Varianten mit einer Prise Luxus? Dann solltest du dich bei den Designs mit Veloursleder-Akzenten umschauen. Hol dir ein niedrig geschnittenes Modell für lässige Outfits oder sieh mit einem High Top aus, als kämst du direkt vom Spielfeld. Sei es Golf oder Tennis: Für deine Lieblingssportart haben wir garantiert die richtigen Sportschuhe für Damen in Weiß.


Die größte Challenge: der Umweltschutz


Bist du bereit, mit uns den Planeten zu beschützen? Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, hol dir ein Paar weiße Nike Sneaker für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.