Blaue Schuhe & Sneaker für Damen

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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
159,99 €
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damenschuh
Jordan Pointe
Damenschuh
119,99 €
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Damenschuh
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Damenschuh
119,99 €
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance" Schuh (Damen)
Frisch eingetroffen
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Schuh (Damen)
209,99 €
Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
Nike Marina
Slides für Damen
29,99 €
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketballschuh
Bald verfügbar
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketballschuh
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Herren-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Herren-Trainingsschuh
129,99 €
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Straßenlaufschuh (Damen)
189,99 €
Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Book 2 „Tigers“
Basketballschuh
159,99 €
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Skateboardschuh
Nike Air Max Ishod
Skateboardschuh
109,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateboardschuh
Nike SB Zoom Blazer Mid
Skateboardschuh
94,99 €
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Basketballschuh
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Basketballschuh
109,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
139,99 €
Nike SB React Leo
Nike SB React Leo Skateboardschuh
Nike SB React Leo
Skateboardschuh
94,99 €
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballschuh
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballschuh
209,99 €
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Schuh (Herren)
Nike SB PS8
Schuh (Herren)
119,99 €
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herrenschuh
Nike Air Max 90 Drift
Herrenschuh
149,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Frisch eingetroffen
Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
159,99 €
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
Frisch eingetroffen
LeBron XXIII
Basketballschuh
199,99 €
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
Nike Vaporfly 4
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
259,99 €
Jordan NOLA
Jordan NOLA Damen-Slides
Jordan NOLA
Damen-Slides
44,99 €
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballschuh
Bald verfügbar
Ja 4 "Nightmare"
Basketballschuh
129,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschuh
Recyclingmaterialien
Nike Infinity G NN
Golfschuh
89,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
139,99 €
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Damenschuh
Jordan Trunner O/S
Damenschuh
109,99 €
NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Damenschuh
NikeSKIMS Rift Satin
Damenschuh
169,99 €
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketballschuh
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketballschuh
179,99 €
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Bestseller
Nike Zoom Fly 6
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
169,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Damen-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Damen-Trainingsschuh
129,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
129,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
309,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
329,99 €
Nike Shox TL By You
Nike Shox TL By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Shox TL By You
Personalisierbarer Damenschuh
199,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
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Nike Metcon 10 By You
Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
169,99 €
Nike Dunk Low Unlocked By You
Nike Dunk Low Unlocked By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Personalisierbarer Damenschuh
159,99 €
Nike Dunk Low Unlocked By You
Nike Dunk Low Unlocked By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Personalisierbarer Schuh
159,99 €
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Air Max Plus By You
Personalisierbarer Schuh
209,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Air Force 1 Low By You
Personalisierbarer Damenschuh
149,99 €
Nike Field General By You
Nike Field General By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike Field General By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
119,99 €
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike P-6000 By You
Personalisierbarer Damenschuh
149,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Damen)
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ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy By You
Nike Phantom 6 Low Academy By You Personalisierbarer Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Phantom 6 Low Academy By You
Personalisierbarer Fußballschuh für verschiedene Böden
119,99 €
Nike Dunk High By You
Nike Dunk High By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Dunk High By You
Personalisierbarer Damenschuh
159,99 €
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Vomero 18 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
189,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 High By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
169,99 €
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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A'Two By You
A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
129,99 €
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Damenschuh
Jordan Trunner O/S
Damenschuh
109,99 €
NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Damenschuh
NikeSKIMS Rift Satin
Damenschuh
169,99 €
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketballschuh
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketballschuh
179,99 €
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Bestseller
Nike Zoom Fly 6
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
169,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Damen-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Damen-Trainingsschuh
129,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
129,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
309,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
329,99 €
Nike Shox TL By You
Nike Shox TL By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Shox TL By You
Personalisierbarer Damenschuh
199,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
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Nike Metcon 10 By You
Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
169,99 €
Nike Dunk Low Unlocked By You
Nike Dunk Low Unlocked By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Personalisierbarer Damenschuh
159,99 €
Nike Dunk Low Unlocked By You
Nike Dunk Low Unlocked By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Personalisierbarer Schuh
159,99 €
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Air Max Plus By You
Personalisierbarer Schuh
209,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Air Force 1 Low By You
Personalisierbarer Damenschuh
149,99 €
Nike Field General By You
Nike Field General By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike Field General By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
119,99 €
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike P-6000 By You
Personalisierbarer Damenschuh
149,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Damen)
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ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy By You
Nike Phantom 6 Low Academy By You Personalisierbarer Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Phantom 6 Low Academy By You
Personalisierbarer Fußballschuh für verschiedene Böden
119,99 €
Nike Dunk High By You
Nike Dunk High By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Dunk High By You
Personalisierbarer Damenschuh
159,99 €
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Vomero 18 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
189,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 High By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
169,99 €
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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A'Two By You
A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
129,99 €

Blaue Sneaker für Damen: gepolsterte Designs für höchsten Komfort

Bei Nike finden wir, dass alle Athlet:innen es verdienten, ihren eigenen Style zu kreieren und sich dabei großartig zu fühlen. Genau das ermöglicht dir ein Paar blaue Sneaker für Damen von Nike. Sie stecken nicht nur voller innovativer Performance-Eigenschaften, sondern sehen dabei auch noch unverschämt gut aus. Egal, ob beim Laufen oder im Gym – mit unseren blauen Damenschuhen sammelst du jede Menge Style-Punkte. In dieser Kollektion findest du eine umfangreiche Auswahl an Blautönen, die von Pastellnuancen bis zu Statement-Farben reicht. Und selbstverständlich ist unser ikonischer Nike Swoosh als unverkennbares Gütesiegel auch immer mit dabei.


Du suchst nach Sportschuhen, mit denen du dein Potenzial voll entfalten kannst? Dann hat deine Suche ein Ende: In unserer Kollektion für blaue Damenschuhe von Nike findest du Modelle, die mit gezielt platzierten Schaumstoffeinsätzen eine stabile Basis für den Fuß bilden. Breite Mittelsohlen aus Schaumstoff kreieren zugleich eine leichte, gemütliche Polsterung. Zudem sind die speziell entwickelten Obermaterialien nicht nur extrem atmungsaktiv, sondern haben auch integrierte Stretch-Elemente, damit sich der Schuh beim Squatten und Springen flexibel an deine Bewegungen anpasst. Achte auch auf die Flexkerben unter dem Vorderfuß, die dir beim Abrollen zusätzliche Dynamik geben.


Unsere Damen-Sneaker in Blau wurden für verschiedene Untergründe und Sportarten kreiert. Du trainierst für einen Marathon? Kein Problem: Unsere Modelle für das Laufen auf Asphalt sind mit besonders dicken Schaumstoffschichten und himmlisch weichen Polsterungen ausgestattet, die Muskelmüdigkeit vorbeugen und jeden Aufprall abfangen. Integrierte Riemen liegen eng am Mittelfuß an, um deinem Fuß stützenden, sicheren Halt zu geben. Gleichzeitig wirken unsere Nike Air Zoom-Elemente reaktionsfähig und federnd, damit deine Füße beim Auftreten jede Menge Unterstützung bekommen. Der krönende Abschluss? Unser Cushion-Schaumstoff – er kreiert ein unvergleichbar weiches Gefühl unter den Füßen und sorgt zudem für angenehme Frische.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du möchtest uns bei unserer Mission unterstützen? Dann wähle blaue Nike Sneaker für Damen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.