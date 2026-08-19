Nike Black-Friday-Wintermäntel im Angebot: Schutz trifft auf Leistung
Mit den Nike Black-Friday-Mänteln im Sale trotzt du den Elementen und erreichst deine Ziele mit Komfort. Unsere Wintermäntel, Jacken und Westen kombinieren wasserabweisende Materialien mit Komfort und Flexibilität. Entdecke Steppjacken für Damen, Herren und Kinder, die ultimative Isolierung bieten. Verstellbare Kordelzüge und elastische Bündchen schließen die Körperwärme ein und schützen vor Zugluft. Auf der Suche nach etwas Leichtem? Im Nike Black-Friday-Sale für Mäntel findest du flexible, strapazierfähige Jacken, die dich nicht beschweren.
Du liebst Lagenlooks? Im Nike Mantel-Sale zum Black Friday findest du praktische Westen, die sich leicht überziehen lassen. Gerippte Einsätze an den Seiten sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die leicht zugänglichen Taschen sind der perfekte Ort, um deine wichtigsten Utensilien zu verstauen. Für niedrigere Temperaturen empfehlen wir Jacken mit Nike Therma-FIT Technologie. Diese reguliert die natürliche Körperwärme und hält dich bei kaltem Wetter warm. Zusätzlich bieten Modelle mit Nike AeroLoft Technologie leichte Wärme mit Belüftung, damit deine Körpertemperatur ausgeglichen bleibt. Du willst noch mehr? Belüftungsöffnungen an Stellen mit hoher Wärmeentwicklung lassen überschüssige Wärme entweichen. Und mit den durchgehenden Reißverschlüssen kannst du die Luftzirkulation kontrollieren.
Für zusätzliche Abdeckung wähle Modelle aus dem Nike Sale für Black-Friday-Wintermäntel, die länger sind und einen abgerundeten Rückensaum aufweisen. Oder entscheide dich für kürzere Modelle für ein flexibles Tragegefühl und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Kapuze oder nicht? Bei Jacken mit versteckter Kapuze musst du dich nicht entscheiden – sie ist da, wenn du sie brauchst, und lässt sich leicht verstauen, wenn der Himmel wieder blau ist.