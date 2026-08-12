  1. Freizeit
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
  3. Jacken & Westen

Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Freizeit Jacken & Westen

(35)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
59,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
+1
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+1
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Mittellange Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear All Day Play
Mittellange Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
Nike Tech
Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
79,99 €
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug für ältere Kinder
59,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT-Trainingsanzug (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Weste mit weiter Passform (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Weste mit weiter Passform (ältere Kinder)
74,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Trainingsjacke mit Sweatshirt-Oberteil für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Collection
Trainingsjacke mit Sweatshirt-Oberteil für ältere Kinder (Mädchen)
74,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN ADV Regenjacke mit Storm-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
ADV Regenjacke mit Storm-FIT-Technologie für Mädchen
119,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss und Kapuze (ältere Kinder)
Nike Sportswear Collection
Denim-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss und Kapuze (ältere Kinder)
79,99 €
ACG
ACG Phantazama Jacke (ältere Kinder)
ACG
Phantazama Jacke (ältere Kinder)
129,99 €
Jordan
Jordan Hochflorige Jacke (ältere Kinder)
Jordan
Hochflorige Jacke (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Sportswear Collection Windrunner
Nike Sportswear Collection Windrunner Denim-Jacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Collection Windrunner
Denim-Jacke für ältere Kinder
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Nike Sportswear
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
109,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Jacke (ältere Kinder)
Nike Sportswear City Utility
Jacke (ältere Kinder)
74,99 €
Nike Sportswear "All Day Play"
Nike Sportswear "All Day Play" Therma-FIT-Puffer-Kapuzenjacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Nike Sportswear "All Day Play"
Therma-FIT-Puffer-Kapuzenjacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
104,99 €
Jordan
Jordan Active mittelschwere Puffer-Jacke (ältere Kinder)
Jordan
Active mittelschwere Puffer-Jacke (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
74,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Gewebte Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear City Utility
Gewebte Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (ältere Kinder)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Jacke für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Web-Jacke für ältere Kinder (Mädchen)
69,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
89,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Puffer-Jacke mit Grafik (größere Kinder)
Jordan
Brooklyn Puffer-Jacke mit Grafik (größere Kinder)
104,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear
Webjacke für ältere Kinder
69,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
164,99 €
Nike ACG
Nike ACG Utility-Weste für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Utility-Weste für ältere Kinder
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
79,99 €
Nike ACG
Nike ACG Wendbare Jacke (ältere Kinder)
Nike ACG
Wendbare Jacke (ältere Kinder)
149,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Twill-Jacke (ältere Kinder)
Jordan
Brooklyn Twill-Jacke (ältere Kinder)
69,99 €
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Weste für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Woven
Weste für ältere Kinder (Jungen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Trainingsjacke (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Web-Trainingsjacke (Mädchen)
30 % Rabatt