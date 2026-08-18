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ACG-Kleidung

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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillauf-T-Shirt (Damen)
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillauf-T-Shirt (Damen)
44,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
54,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
74,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
Ausverkauft
ACG "Chamo Camo"
Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
69,99 €
ACG "Wildsee"
ACG "Wildsee" Dri-FIT Wander-Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Wildsee"
Dri-FIT Wander-Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Herren)
69,99 €
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
114,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Damen
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wander-Skort (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG High Stakes
Wander-Skort (Damen)
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke (Herren)
134,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
59,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
74,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Damen
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Skort (Damen)
104,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)
109,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Aireez
UV-Schutzjacke (Herren)
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)
Ausverkauft
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
84,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
134,99 €
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
164,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
114,99 €
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Weste
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Weste
114,99 €
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Oberteil mit Rundhalsausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Lichen
Oberteil mit Rundhalsausschnitt
149,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
399,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
159,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Bestseller
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
99,99 €
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Storm-FIT Dolomite Hose
Recyclingmaterialien
ACG Skull Peak
Storm-FIT Dolomite Hose
399,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
299,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
119,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Shorts (Herren)
129,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Grid
Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
89,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Herren)
124,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
154,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
499,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
114,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
84,99 €
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
349,99 €
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
54,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
84,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
134,99 €
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
164,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
114,99 €
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Weste
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Weste
114,99 €
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Oberteil mit Rundhalsausschnitt
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ACG Wolf Lichen
Oberteil mit Rundhalsausschnitt
149,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
399,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
159,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Bestseller
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
99,99 €
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Storm-FIT Dolomite Hose
Recyclingmaterialien
ACG Skull Peak
Storm-FIT Dolomite Hose
399,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
299,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
119,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Shorts (Herren)
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ACG Smith Summit
Shorts (Herren)
129,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
54,99 €
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Grid
Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
89,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Herren)
124,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
154,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
499,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
114,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
84,99 €
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
349,99 €
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
54,99 €
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Nike ACG-Kleidung: Strapazierfähigkeit für jedes Abenteuer

Egal, ob du in den Bergen wandern oder im Flachland laufen willst: Die ACG-Kleidung von Nike bietet dir Schutz und Wärme. Entdecke unsere Designs, die für kaltes Wetter ausgelegt sind, darunter Daunenjacken mit PrimaLoft® Technologie. Diese effektive Isolierung, die dir ein Höchstmaß an Komfort verspricht, besteht aus kleinen Fasern, die einerseits die Körperwärme speichern und andererseits die Feuchtigkeit entweichen lassen. Hochgeschlossene Designs mit Reißverschluss bieten zusätzlichen Schutz vor Kälte. Achte auch auf unsere Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Modelle kombinieren wärmeregulierendes Material mit innovativer Technologie, sodass du dich bei jeder Witterung in deinem Element fühlst.


Wer sich gut vorbereitet, kann auch gute Leistungen vollbringen. Deshalb findest du in unserer ACG-Kollektion auch Modelle mit wasserabweisendem Finish, in denen du trotz plötzlichem Regenschauer trocken bleibst. Windfeste Fleece-Sweatshirts und -Hosen halten dich zudem warm. Wenn die Sonne scheint, wählst du am besten eine Jacke aus mittelschwerem Canvas mit integriertem UV-Schutz. Die mit Mesh unterlegten Lüftungsöffnungen am Rücken sorgen gleichzeitig für eine bessere Luftzirkulation und verwöhnen dich mit einem frischen Tragegefühl. Schau dir auch unsere klassischen T-Shirts an, die dank leichtgewichtigem, schweißableitendem Material einen besonders hohen Tragekomfort gewährleisten.


Du brauchst Kleidung, die so vielseitig ist wie du? Unsere ACG-Kleidung ist für Layering-Looks konzipiert, sodass du dich leicht an jedes Wetter anpassen kannst. Entdecke geräumige Jacken und Hoodies, die du über deinem Baselayer tragen kannst. Manche Modelle lassen sich praktischerweise auch in ihrer eigenen Tasche verstauen und beanspruchen nur wenig Platz. Schau dir außerdem die Pufferjacken an, die sich in einem integrierten Beutel aus Mesh verstauen lassen – du kannst sie sogar als Kissen beim Camping verwenden.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von ACG-Kleidung auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Ausrüstung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und das ist nur eine von zahlreichen Maßnahmen, mit denen wir dieser Herausforderung begegnen.