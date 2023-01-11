Die besten Anorakjacken von Nike – jetzt kaufen

Die leichten und funktionalen Anorakjacken sind mit ihrem sportlichen Style und ihrer bequemen Passform absolute Klassiker.

Die Anoraks von Nike gibt es in verschiedenen Längen – von 3/4-Länge bis zu Modellen, die zur Oberschenkelmitte reichen. Es gibt sie im Retro-Style mit grellen Farben, aber auch modern und elegant ganz in Schwarz. Viele haben vorne eine große Kängurutasche, in der du deine Hände wärmen oder wichtige Dinge unterbringen kannst.

(Verwandter Artikel: Nike Jacken in großen Größen, die dich den ganzen Winter über warm halten)

Hier findest du vielseitige leichte Anoraks mit Mesh-Einsätzen für mehr Atmungsaktivität. Wenn du es gerne etwas wärmer hast, ist an kalten Tage ein gefütterter Anorak genau richtig für dich.

Entdecke die besten Nike Anorakjacken für Herren und Damen.