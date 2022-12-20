Die besten Nike Trainingshosen für Mädchen

Nike Sportswear Club Fleece-Hosen bestechen durch eine klassische Jogger-Silhouette und sind sowohl vielseitig als auch bequem. Einige Styles der Kollektion bestehen zum Teil aus French-Terry-Material und sorgen so für ein geschmeidiges, weiches Tragegefühl an der Außenseite. Sonst wurden die Hosen jedoch größtenteils aus Baumwolle gefertigt und verfügen über einen elastischen Bund, gerippte Knöchelbündchen und Taschen.

Es gibt sie in verschiedenen Farben, darunter neutrale Töne wie Schwarz, Grau und Sand, aber auch Soft Pink und Faded Rust Shade. Und obwohl sie eine eng anliegende Passform bieten, sind sie elastisch genug, um auch mit aktiven Kids mithalten zu können.

Du bist auf der Suche nach einer Jogginghose für Kleinkinder? Kein Problem! Die Nike Sportswear Playlist Fleece-Jogginghose ist – wie ihr Name schon sagt – mit Fleece isoliert und perfekt für Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren. Dank ihrer dezenten Oversize-Passform und eines elastischen Bundes mit Kordelzug wächst sie (und bewegt sich) mit Kindern mit. Vervollständige das Outfit mit dem dazu passenden Nike Icon Fleecehoodie.