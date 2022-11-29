Die beste Nike Wanderausrüstung für den Winter

Lass dich von Schnee oder niedrigen Temperaturen nicht davon abhalten, in dein nächstes Wanderabenteuer zu starten. Im Winter sind die Wanderwege meist weniger überlaufen als in den Sommermonaten. Das bedeutet, dass du mehr Ruhe und Zeit für dich hast.

Und mit der richtigen Wanderausrüstung bist du auch im Winter perfekt für die Trails gerüstet. Plane deine Wanderung jedoch im Voraus und triff die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, bevor du dich auf in die Wildnis machst: Sieh dir die Wettervorhersage an, um dich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, wähle eine Tour aus, bei der du vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück bist, und nimm eine Freundin bzw. einen Freund mit. Falls du lieber alleine wanderst, lass zumindest jemanden wissen, wo du unterwegs bist.

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