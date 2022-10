Made to Play: Spielmacher

Playmaker sind Made to Play-Leader in lokalen Communitys, die Kindern Spaß an der Bewegung vermitteln möchten. Zu diesen Playmakern gehören auch unsere Nike Community Ambassadors (NCA), also speziell ausgebildete Nike Store Mitarbeiter. Auf der ganzen Welt setzen sie sich dafür ein, dass das Nike Made to Play-Programm zu einem Erfolg wird. Sie kümmern sich darum, dass Kinder in ihrer Nachbarschaft alles haben, was sie zum Spielen brauchen. Sie sind inspirierende Vorbilder und zeigen anderen, zum Beispiel dir, wie man sich in seiner eigenen Nachbarschaft engagieren und auch ein Playmaker werden kann.