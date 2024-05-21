Mut tut gut
Guide zum Coachen von Mädchen
Expert:innen sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene besser entwickeln, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören Mädchen heute doppelt so häufig mit dem Sport auf wie Jungen. Um diesen Trend umzukehren, hat Nike zusammen mit Community-Partnern und Expert:innen einen Guide zum Coachen von Mädchen entwickelt. Dieser soll jungen Athletinnen als stärkende und unterstützende Orientierung dienen.
Wer Sport treibt, muss oft Risiken eingehen. Man muss seine Komfortzone verlassen, wenn man neue Skills lernt, eine ungewohnte Übung macht oder ganz allein den letzten Verteidiger angreift. Und obwohl Mädchen oft gefeiert werden, wenn sie etwas richtig machen, erhalten sie nicht das gleiche positive Feedback, wenn sie eine neue Technik ausprobieren, die ihnen nicht sofort gelingt.
Das hat im Sport nicht zu unterschätzende Folgen: Viele Mädchen trauen sich nicht, etwas auszuprobieren, wenn sie sich nicht sicher sind, dass es auch gelingt. Aber wer nie einen riskanten Pass ausprobiert und nie nach einem Ball springt, und wer nur in der vertrauten Disziplin antritt, verpasst viele tolle Erfahrungen.
Stell dir ein Mädchen vor, das entschlossen auf das Tor schießt, auch wenn sie sich nicht sicher ist, ob der Ball im Netz landen wird. Oder ein Mädchen, das sich im Delfinschwimmen versucht, auch wenn Freistil ihre stärkste Disziplin ist. Eine andere könnte auf dem Platz acht Tore geschossen haben, aber wenn sie als Torhüterin einspringt, werden sich alle an den Schuss erinnern, den sie gehalten hat. Diese Mädchen haben gelernt, mutig zu sein, und das wird sie prägen – im Sport und im Leben.
Sieh dir diesen TED Talk an, um mehr darüber zu erfahren, wie man Mädchen dazu bringt, mutig zu sein.
Der beste Weg zum Erfolg
- Mut zum Risiko
Wenn du Mädchen helfen möchtest, sich Ziele zu setzen, gibt es einen guten Weg: Motiviere sie, sich etwas vorzunehmen, das Mut erfordert. Wie wäre es damit, einen neuen Skill zu erlernen, auf einer anderen Position zu spielen oder sogar eine ganz neue Sportart auszuprobieren? Bitte die Mädchen beim Warm-up, etwas zu nennen, das sie an diesem Tag neu ausprobieren können. Und dann gib ihnen viele Gelegenheiten dazu. Lass sie zum Beispiel bei jedem Spiel und jedem Training die Positionen wechseln.
- Neues loben
Lobe ihren Mut so oft wie möglich. Sieh hin, wenn Mädchen etwas Neues ausprobieren und meinen, dass du es nicht bemerkst. Zeig ihnen, dass du es sehr wohl mitbekommst. Schaff eine Auszeichnung für die "Mutigste Spielerin" und achte darauf, dass sie immer wieder einem anderen Mädchen verliehen wird. Denk daran: Perfektion darf und soll gefeiert werden, aber unterstütze immer auch alle Schritte, die Perfektion erst möglich machen.
- Fehler vergessen
Fehler dürfen passieren, das solltest du immer betonen. Überleg dir eine körperliche Geste für die Mädchen (wie das symbolische Abwischen ihrer Schulter, um zu zeigen, dass sie den Fehler "wegwischen"), um sie daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, die Sache loszulassen und zu vergessen. Und lass sie unbedingt wissen, dass auch du nicht perfekt bist. Erzähl ihnen von deinen eigenen Fehlern. Wenn sie feststellen, dass du nicht perfekt bist, werden sie lernen, dass auch sie es nicht sein müssen.
Erfahre, wie du das Selbstbewusstsein von Mädchen in deiner Community stärken kannst.