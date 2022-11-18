Wie du am besten nach einer Fehlgeburt trainierst – erklärt von Expert:innen

Dr. Williams merkt an, dass leichte Aktivitäten wie Spazierengehen in den Tagen nach einer Fehlgeburt normalerweise in Ordnung sind. Wenn du jedoch ein anstrengenderes Training absolvieren willst, solltest du dich vorher an deine Ärztin bzw. deinen Arzt wenden. Sie bzw. er kann dir sagen, ob das in deinem Fall schon ratsam ist. Ausschlaggebend wird sein, in welchem Schwangerschaftsmonat du warst, wie es zu der Fehlgeburt kam und ob du immer noch starke Blutungen hast, so Dr. Williams. Hier ein paar Fragen, die du möglicherweise gestellt bekommst: In welchem Trimester warst du? Waren Medikamente oder ein Eingriff erforderlich? Musste ein Kaiserschnitt gemacht werden? All diese Faktoren werden sich auf die Genesung auswirken und darauf, wie schnell du dich wieder bewegen kannst.

In der Regel, so Dr. Williams, können Frauen, die im ersten Trimester eine Fehlgeburt erlitten haben, oft innerhalb von ein oder zwei Wochen wieder Sport treiben, vorausgesetzt die Blutung hat aufgehört bzw. sich in eine leichte Schmierblutung verwandelt. Wenn du jedoch noch immer stark blutest, solltest du dich laut ihr mit intensiver körperlicher Aktivität zurückhalten, da sich dadurch das Risiko einer noch stärkeren Blutung oder einer Hämorrhagie erhöhen könnte.

Bei einer Fehlgeburt im dritten Trimester solltest du laut Dr. Williams etwa drei bis vier Wochen warten, bevor du wieder mit intensiven Workouts beginnst. Und wenn bei dir ein Kaiserschnitt gemacht werden musste, rät sie, mindestens acht bis zwölf Wochen zu warten, bevor du wieder Core-Übungen wie Planks machen kannst. Atemtechniken zur Regeneration der tiefen Bauchmuskulatur und des Beckenbodens hingegen können der Heilung zuträglich sein (mehr dazu weiter unten).