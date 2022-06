Was sind Burpees? Erklärungen von Personal Trainern

Geh in der Plank-Position mit deiner Brust und deinem Bauch runter bis zum Boden. Bleib für einen Herzschlag in dieser Position und drück dich dann aus deinen Knien oder Zehen wieder hoch in die Plank-Position. (Wenn du dich aus den Knien hochdrückst, ist es einfacher.) Das ist eine Art, wie du Kraft gewinnen kannst, um dann in den vollen Push-up überzugehen.