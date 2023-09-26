5 Outfit-Ideen für Biker Shorts, die du jetzt tragen kannst

5 Outfit-Ideen für Bike Shorts, die du jetzt tragen kannst
Stylingtipps
Wie wäre es mal mit Bike Shorts anstelle deiner Lieblingsjeans? Dieser Look ist genauso vielseitig und funktional und sieht dazu noch gut aus.
Mit Sportbekleidung machst du nicht nur im Gym oder auf dem Fahrrad eine gute Figur. Athleisure-Outfits sehen immer gut aus, egal ob du einen Iced Latte in der Stadt trinkst oder mit Freund:innen ins Kino gehst. Nimm zum Beispiel Bike Shorts: Zusammen mit einem passenden Oberteil und Sneakern entsteht ein lässiger, sportlicher Look. Aber wie stylst du Bike Shorts richtig? Das kommt ganz darauf an.
Geht es dir um einen dezenten Look oder möchtest du ein Statement setzen? Bike Shorts von Nike gibt es in unzähligen Farben, angefangen bei neutralen Farben wie Schwarz oder Taupe bis hin zu leuchtenden Tönen wie Ruby Red und Mint Green. Auch mit welchen Teilen du deine Bike Shorts kombinierst, hat einen Einfluss auf deinen Look. Zusammen mit einem Crop-Top oder einem Oversize-Sweatshirt erhältst du zum Beispiel ein eher lässiges Outfit. Oder probier es doch mal mit einem Party-Top oder einem Blazer, wenn du es etwas schicker möchtest. Kurz gesagt: Es gibt viele Möglichkeiten, mit diesen bequemen, eng anliegenden Shorts einen ganz besonderen Vibe zu schaffen.
Beim Styling spielt es keine Rolle, ob es sich um Bike Shorts in großen Größen, kleinen Größen oder Standardgrößen handelt. Wichtig ist nur, dass die Shorts bequem sitzen. Mach daher beim Anprobieren ein paar Kniebeugen und andere Bewegungen, um zu testen, ob sie irgendwo zwicken oder sich aufrollen. Wenn nicht, hast du die richtige Wahl getroffen!
Wir zeigen dir hier fünf Outfit-Ideen für Bike Shorts, die dir auf der Suche nach neuen Abenteuern oder einfach beim Sport ein gutes Gefühl und sicheren Halt geben.
So stylst du deine Bike Shorts
1.Lässiges Design
Beim richtigen Stylen deiner Bike Shorts geht es vor allem um Proportionen. Bike Shorts liegen eng an und bilden einen guten Kontrast zu lässigen Oversize-Shirts. Dabei sollte das Shirt so kurz sein, dass die Bike Shorts noch sichtbar sind, es sollte also etwa bis zu Mitte der Oberschenkel reichen. Gleichzeitig sollte es groß genug sein, damit es einen Kontrast zur engen Passform der Shorts bildet. Runde den Look mit farbigen Sneakern wie den klassischen Waffle One ab. In diesem lässigen Outfit kannst du dich sofort auf den Weg zum Einkaufen oder zum Pilates machen.
2.Schoolgirl Chic
Egal, ob es zurück in die Schule oder an die Uni geht oder ob du der coole College-Look einfach genau dein Ding ist: Ein Outfit mit Bike Shorts passt immer.
Bike Shorts mit mittelhohem Bund ergeben zusammen mit einem weiten Sweatshirt und High-Top-Sneakern wie dem Blazer eine lässige Kombi, mit der du auf dem Campus und auf der Straße cool rüberkommst. Der Look muss nicht perfekt gestylt sein, hier aber ein kleiner Tipp: Ein bestimmter Farbakzent hält alles optisch zusammen. Eine markante Sonnenbrille wäre das Tüpfelchen auf dem i.
(Verwandter Artikel: Ideen für monochrome Outfits von Nike anzeigen)
3.Vom Sport zur Arbeit
Unterschätze nicht die Wirkung eines Blazers, wenn du ein Outfit aufwerten willst. An Tagen, an denen es zwischen lockeren Meetings und Feierabend praktisch keine Pause gibt, sind ein Crop Top und hoch geschnittene Bike Shorts das perfekte Outfit. Zusammen mit einem taillierten Blazer gelingt der Übergang von der Arbeit zur Freizeit mühelos. Wähle für Bekleidung und Schuhe neutrale Farben, um den Look einheitlich zu gestalten.
4.Nichts als Tanzen
Ob du am Wochenende einen Dance-Kurs besuchst oder dich beim Staubsaugen austobst: In einem weichen, dehnbaren Outfit bist du für alles gerüstet. Dabei ist der Layer-Look immer eine gute Idee, denn Innen- und Außentemperatur können stark voneinander abweichen. Eine clevere Kombination ist zum Beispiel ein weiter Hoodie über einem stützenden Sport-BH. Mit verspielten Sneakern, die den Blick auf deine Füße lenken, rundest du den Look ab.
5.Bereit für die Wildnis
Wer gerne wandert, wird Bike Shorts mit Einsätzen und praktischen Taschen lieben. Hier lassen sich Essentials verstauen, damit du für jeden Kilometer gut ausgerüstet bist. Auch praktisch sind Taschen für deine Snacks und eine Jacke, falls es regnen sollte. Ein schweißableitender Bucket Hat leitet Feuchtigkeit ab und schützt dein Gesicht vor der Sonne. Schließlich weißt du nie, was Mutter Natur für dich so in petto hat. Und mit robusten, wasserdichten Traillaufschuhen, die bis über die Knöchel reichen, bleiben auch deine Füße immer schön trocken.
Text: Aemilia Madden