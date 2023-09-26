5 Outfit-Ideen für Biker Shorts, die du jetzt tragen kannst

Mit Sportbekleidung machst du nicht nur im Gym oder auf dem Fahrrad eine gute Figur. Athleisure-Outfits sehen immer gut aus, egal ob du einen Iced Latte in der Stadt trinkst oder mit Freund:innen ins Kino gehst. Nimm zum Beispiel Bike Shorts: Zusammen mit einem passenden Oberteil und Sneakern entsteht ein lässiger, sportlicher Look. Aber wie stylst du Bike Shorts richtig? Das kommt ganz darauf an.

Geht es dir um einen dezenten Look oder möchtest du ein Statement setzen? Bike Shorts von Nike gibt es in unzähligen Farben, angefangen bei neutralen Farben wie Schwarz oder Taupe bis hin zu leuchtenden Tönen wie Ruby Red und Mint Green. Auch mit welchen Teilen du deine Bike Shorts kombinierst, hat einen Einfluss auf deinen Look. Zusammen mit einem Crop-Top oder einem Oversize-Sweatshirt erhältst du zum Beispiel ein eher lässiges Outfit. Oder probier es doch mal mit einem Party-Top oder einem Blazer, wenn du es etwas schicker möchtest. Kurz gesagt: Es gibt viele Möglichkeiten, mit diesen bequemen, eng anliegenden Shorts einen ganz besonderen Vibe zu schaffen.

Beim Styling spielt es keine Rolle, ob es sich um Bike Shorts in großen Größen, kleinen Größen oder Standardgrößen handelt. Wichtig ist nur, dass die Shorts bequem sitzen. Mach daher beim Anprobieren ein paar Kniebeugen und andere Bewegungen, um zu testen, ob sie irgendwo zwicken oder sich aufrollen. Wenn nicht, hast du die richtige Wahl getroffen!

Wir zeigen dir hier fünf Outfit-Ideen für Bike Shorts, die dir auf der Suche nach neuen Abenteuern oder einfach beim Sport ein gutes Gefühl und sicheren Halt geben.