7 Essentials für jedes Volleyball-Outfit

Aufschlagen und schmettern in stylischen Volleyball-Outfits von Nike
Stylingtipps
Von schweißableitenden Ober- und Unterteilen bis hin zu Schuhen mit sicherer Traktion – mit diesen Volleyball-Outfits von Nike kannst du selbstbewusst aufschlagen und schmettern.
Beim Volleyball ist es sehr wichtig, bequeme und schweißableitende Kleidung zu wählen, um präzise schmettern, aufschlagen und blocken zu können. Von Accessoires in den Teamfarben bis hin zu Kompressionsunterteilen und -oberteilen, die sich wie eine zweite Haut anfühlen – mit diesem Guide kannst du dein ideales Volleyball-Outfit zusammenstellen.
7 Nike Kleidungsstücke und Accessoires für Volleyball-Outfits
1. Nike Volleyball-Shorts, -Tights und -Leggings
Volleyball-Shorts, -Tights und -Leggings gibt es in verschiedenen Materialien, Beinlängen und Bundhöhen. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Das eng anliegende Design sorgt dafür, dass sie beim Spielen nicht verrutschen oder kneifen. Außerdem gewährleisten schweißableitende Technologie und atmungsaktives Material, dass Spieler:innen von einem kühlenden Tragekomfort profitieren.
2. Nike Volleyball-Oberteile und -T-Shirts
Egal, welchen Style du suchst und welche Vorlieben du in Bezug auf Tragekomfort hast: Bei Nike findest du eine große Auswahl an langärmligen, kurzärmligen sowie ärmellosen Oberteilen. Das Nike Legend Trainings-T-Shirt beispielsweise besteht aus weichem, elastischem Material, das sich deinen Bewegungen anpasst – selbst wenn du Bälle hinten auf dem Court schlägst oder den Schmetterball einer Gegnerin oder eines Gegners am Netz blockst.
3. Nike Volleyball-Hoodies und -Pullover
Mach es dir nach dem Spiel in einem Nike Volleyball-Hoodie oder -Pullover gemütlich. Der Nike Fleece-Hoodie mit einer gestickten Volleyballgrafik vorne besteht aus weichem, leichten Fleece, hat eine Kängurutasche auf der Vorderseite und gerippte Bündchen für Tragekomfort.
4. Nike Volleyball-Schuhe
Die Nike Schuhkollektion für Volleyball, zu der beispielsweise der Nike Zoom HyperAce 2 gehört, wurde für Traktion und Geschwindigkeit auf Hartplätzen entworfen. Diese Schuhe haben eine reaktionsfreudige Dämpfung, um den Aufprall zu mindern. Die Fersen mit Cage sorgen für zusätzlichen Halt, wenn du schnell an den Ball kommen musst.
5. Nike Volleyball-Bademode
Bei Beachvolleyball ist schnell trocknende Bekleidung sehr wichtig. Unterteile wie die Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick Shorts bieten eine komprimierende, ablenkungsfreie Passform. Tops wie das Nike Crossback Bikini-Oberteil liegen eng an für ein sicheres Tragegefühl beim Spielen.
6. Nike Volleyball-Caps, -Stirnbänder, -Haargummis und -Haarschleifen
Um zu verhindern, dass die Sonne die Sicht beeinträchtigt, Schweiß in die Augen gelangt und das Haar stört, sind Nike Volleyball-Caps, -Stirnbänder, -Haargummis und -Haarschleifen eine gute Wahl. Das Nike Dri-FIT Head Tie beispielsweise bietet Dri-FIT-Technologie, mit der Schweiß schnell trocknet.
7. Nike Volleyball-Sonnenbrillen
Beim Volleyball ist es sehr wichtig, die Bewegungen der Gegner:innen genau im Blick zu haben – und den Ball sowieso. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, kann das während des Spiels eine Herausforderung sein. Nike Volleyball-Sonnenbrillen sitzen auch bei einem besonders intensiven Schlagabtausch fest auf der Nase und schützen die Augen der Spieler:innen vor direkter Sonnenstrahlung.
Text: Julia Sullivan