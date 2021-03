Unsere Technologie unterstützt dich dabei

Unser Bra Lab hat Sport-BHs entwickelt, die dir helfen, die beste Athletin* zu werden, die du sein kannst. Aber nur, wenn die Passform stimmt. Ein gut sitzender Sport-BH, der über die richtige Technologie verfügt, gibt dir genau den richtigen Halt, damit du dich ungestört bewegen kannst.



Sehen wir uns einmal an, was alles in einem Nike Sport-BH dafür sorgt, dass du dich wohlfühlst:



– Nike Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab und sorgt für trockenen, angenehmen Tragekomfort.



– UltraBreathe-Mesh fühlt sich federleicht an. Es lässt die Luft zirkulieren und hält dich kühl.



– Flyknit-Technologie ist atmungsaktiv, flexibel und bietet stützenden Halt. Da Sport-BHs mit dieser Technologie am Stück aus einem durchgehenden Material hergestellt werden, sind sie leicht und haben keine Nähte.



Wenn dich Schweiß, Hitze und Hautirritationen bislang ausgebremst haben, wird dir der richtige Sport-BH helfen, weiter zu kommen, als du es je für möglich gehalten hast.



Übrigens: Du kannst deinen Sport-BH 30 Tage lang ausprobieren. Wenn er nicht so passt, wie er soll, kannst du ihn zurückschicken – ganz ohne Angabe von Gründen.



