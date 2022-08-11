Die besten Übungen und Dehnungen zur Beweglichkeit der Hüfte laut Physiotherapeut:innen

Deine Hüften ermöglichen fast alles, was du tust: Gehen, am Schreibtisch Sitzen, auf einen Hügel Sprinten, Yoga-Posen. Da das Hüftgelenk ein Kugelgelenk mit einem großen Bewegungsumfang ist, ist es wichtig, die umgebenden Muskeln beweglich und stark zu halten. Nur so kann es sich mit Leichtigkeit bewegen.

Wenn die Hüftbeuger, Gesäßmuskeln, Kniesehnen oder tiefen Hüftrotatoren verspannt sind, kann es sein, dass die innere und äußere Rotation sowie die volle Streckung deiner Hüfte weniger gut funktionieren. Dieser eingeschränkte Bewegungsumfang könne deine Performance beeinträchtigen, deinen Gang verlangsamen oder dein Verletzungsrisiko erhöhen, sagte André Williams, D.P.T. Egal, ob du Läufer:in oder HIIT-Anfänger:in bist oder dich einfach leichter bewegen möchtest: Die Einbindung einiger gezielter Mobilitätsübungen in deine Routine kann deine Flexibilität und die Funktion des Gelenks erheblich verbessern.

Diese Übungen werden von Expert:innen zur besseren Beweglichkeit der Hüfte empfohlen und helfen, die Streckung und Rotation der Hüfte sowie die Stabilität des gesamten Körpers zu verbessern. Füge deinem dynamischen Aufwärm- oder Krafttraining ein paar davon hinzu.