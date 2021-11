8 Warm-up-Übungen zur Vorbereitung auf dein Workout

Warme Muskeln sind flexibel und entspannt, was einige ganz zentrale Vorteile bringt. Zunächst einmal ist dein Verletzungsrisiko geringer. Außerdem senden geweitete Blutgefäße mehr sauerstoffangereichertes Blut an deine arbeitenden Muskeln. Mithilfe von Sauerstoff wird Glucose in Adenosintriphosphat (ATP) umgewandelt, was Energie für die Muskelkontraktion liefert.

Weiterhin gilt, dass flexible Muskeln und Gelenke über einen größeren Bewegungsumfang verfügen, was wiederum mit größerer Kraft, besserer Muskelbalance sowie guter Muskelaktivierung und Gelenkstabilität verknüpft ist. Und schließlich sorgt ein Warm-up dafür, dass wieder Bewegung in deine über den Tag steif gewordenen Muskeln kommt, besonders wenn du die meiste Zeit des Tages sitzend verbracht hast.