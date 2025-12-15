Funktioniert HIIT wirklich: Die Vorteile des HIIT-Workouts

Obwohl es alles andere als neu oder innovativ ist, erfreut sich das High Intensity Interval Training (HIIT) großer Beliebtheit – und das aus gutem Grund: Es ist effizient sowie einfach umsetzbar und Untersuchungen zeigen, dass es als tendenziell ansprechender wahrgenommen wird als andere Formen der Bewegung – insbesondere als Cardio-Training mit gleichbleibender Geschwindigkeit. (Ein Beispiel wäre Radfahren mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit.)

Das Trainingsprotokoll besteht aus hochintensiven Abschnitten (wie Sprints), gefolgt von kurzen Phasen aktiver Regeneration (wie Gehen oder Marschieren auf der Stelle). Durch die Regenerationsphasen sinkt deine Herzfrequenz ab, bevor sie dann wieder ansteigt. Die Blöcke aus intensiver Bewegung und Regeneration werden oft mehrmals wiederholt. Dabei beschränken sich manche Sportler:innen auf nur zwei Übungen für das gesamte Training, andere kombinieren mehrere verschiedene Bewegungen.

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Hier gehen wir auf die Vor- und Nachteile von HIIT-Trainings ein, erläutern, für wen sie geeignet sind, und zeigen dir, wie du ein HIIT-Training zusammenstellst.