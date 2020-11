Der ACG-Leitfaden zum weltweiten Frieden

Der ACG-Leitfaden für Frieden auf der Erde

Frieden. Das kann für jeden etwas anderes bedeuten. Wir bei ACG möchten dir helfen, deinen zu finden. Wir glauben, dass deine Suche danach in der Natur beginnen sollte. In diesem Guide zeigen wir dir verschiedene Möglichkeiten, wieder mit der Natur in Kontakt zu kommen. Alles soll dazu dienen, dir ein wenig Ruhe vom hektischen Alltag zu verschaffen. Wenn es aktuell möglich und erlaubt ist, probierst du unsere Vorschläge am besten in einem Park in deiner Nähe oder an deinem Lieblingsort unter freiem Himmel aus. Du kannst die Website für Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre geöffnet lassen, während du unsere praktischen Anleitungen in die Tat umsetzt. Ganz gleich, wie lange es dauert: Wir hoffen, dass du deine Erfahrungen bei der Suche deines ganz persönlichen Friedens mit uns teilst.