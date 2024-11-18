Der ACG-Leitfaden zum weltweiten Frieden

SCHRITT 1: Du bist überall von Natur umgeben und kannst jeden Tag darauf achten. Auf die kleinen Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Das kleine Büschel Unkraut, das in den Rissen des Bürgersteigs wächst, ist ein Teil der Natur.



SCHRITT 2: Wenn es aktuell möglich und erlaubt ist (und nicht zu voll), könntest du in dieser Woche vielleicht mal in einen Park in deiner Nähe gehen oder einen anderen öffentlichen Grünraum aufsuchen. Grün beruhigt.



SCHRITT 3: Nimm dir einmal im Monat vor, eine Wanderung oder einen langen Spaziergang zu machen. Das wird dir helfen, deine Umgebung noch mehr wertzuschätzen. Vielleicht leihst du dir ja auch den Hund von Freunden als Begleitung aus? Darüber werden sich alle Zwei- und Vierbeiner freuen.



SCHRITT 4: Wenn du immer schon mal vorhattest, einen Nationalpark zu besuchen, plane einen jährlichen Ausflug und erfüll dir diesen Wunsch. Du bestimmst deinen Weg. Und der Weg ist das Ziel. Darüber lässt sich bei einer Wanderung wunderbar philosophieren …