Zakladatelka skupiny Black Girls Do Bike Monica Garrisonová vypráví o výhodách cyklistiky

Podcast Trained: Zdravý životní styl s Monicou Garrisonovou
Trénink
Každý si zaslouží zažít radost z jízdy na kole. Poslechni si názory komunity, která boří bariéry pro ženy různé barvy pleti.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
V roce 2013 Monica Garrisonová znovu objevila jízdu na kole jako prostředek ke zvládání stresu, udržování kondice a trávení času se svými dětmi. To, co získala, jí přineslo takové zlepšení po fyzické i psychické stránce, že ještě ten samý rok založila organizaci Black Girls Do Bike (BGDB). Organizace umožňuje všem ženám navazovat kontakty a zažívat radost z jízdy na kole. Jejím hlavním záměrem je otevírat dveře ženám různé barvy pleti a řešit nerovný přístup v oblasti zdraví. Aktuálně má BGDB víc než 100 poboček a umožňuje ženám z celého světa budovat hluboký smysl pro komunitu prostřednictvím jejich vášně pro cyklistiku a pro vracení zpět. V dnešní epizodě si moderátorka Jaclyn Byrerová popovídá s Monicou a dalšími inspirativními členkami BGDB o jejich zkušenostech se skupinou a posláním šířit zdravý životní styl.
„Myslím, že cyklistika se váže na hodně věcí v životě, ale určitě souvisí s péčí o sebe sama, s převzetím iniciativy a se snahou získat zpátky sílu v mnoha ohledech.“
Monica Garrisonová
Zakladatelka a výkonná ředitelka organizace Black Girls Do Bike
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.