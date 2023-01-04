Jak si vytvořit a odbourat návyky s Jamesem Clearym

Podcast Trained: Vytvoř si Atomové návyky s Jamesem Clearem
Trénink
Tvoje zvyky, to jsi ty. Vytvoř si takové, které chceš mít, a zbav se těch, které nechceš. Úspěšný autor James Clear ti poradí, jak na to.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Už tři roky se kniha Jamese Cleara Atomové návyky stabilně umisťuje v žebříčku bestsellerů sestavovaném deníkem New York Times. Jejím návykem je teda jednoznačně úspěch. V téhle epizodě se k naší moderátorce Jaclyn Byrerové přidává spisovatel a podnikatel, který inspiroval milióny svých čtenářů, aby změnili své zdravotní zvyklosti k lepšímu, a jeho sdělení je jasné: Jsme takoví, jaké jsou naše návyky. Díky jeho užitečným metaforám a osvěžující, jasným a udržitelným technikám nastavení mysli, které inspirovali velikáni psychologie, si všichni můžeme vytvořit návyky, které nás nechají zazářit.
„Myslím, že opravdovým důvodem toho, proč na návycích záleží, je skutečnost, že návyky představují to, jak vnímáš svou vlastní identitu. A tak každá věc, kterou uděláš, funguje jako volební hlas pro to, jakou osobou se chceš stát.“
James Clear
Podnikatel a autor bestselleru Atomové návyky
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.