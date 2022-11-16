Novinářka Anna Kesselová: O ženách ve sportu a fitness

Podcast Trained: Podpora žen ve sportu s Annou Kesselovou
Trénink
Ženy do sportu patří. Sportovní novinářka Anna Kesselová to říká dostatečně nahlas hlavně za ty, kteří stojí v pozadí.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Anna Kesselová píše o ženách ve sportu už skoro dvě desetiletí. Její práce – hlavně v oblasti ženského fotbalu – je tak významná, že jí byl v rámci oslav 90. narozenin královny Alžběty II. udělený Řád britského impéria. Mnozí považují její knihu Eat Sweat Play za povinnou četbu na pomezí feminismu a fitness. V dnešní epizodě se Kesselová připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby rozebrala historii ženské atletiky, a řekla nám, proč společenské názory z velké části brání vstupu do sportu. Nakonec nám prozdradí, jak můžeme všichni přidat pomocnou ruku při vytváření míst pro ženy ve sportu.
„Chci jenom, abychom ženám a dívkám přestali bránit v přístupu. Abychom jim umožnili pokračovat v cestě za svobodou, sebevědomím, objevováním a hrou. Protože si myslím, že nás to všechny – muže i ženy – posune na mnohem lepší místo.“
Anna Kesselová
Sportovní novinářka, publicistka a autorka knihy Eat Sweat Play
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.