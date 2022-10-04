Derrick Henry se dělí o svoji motivaci pro fitness

Podcast Trained: Projev svoje nadšení s Derrickem Henrym
Trénink
Neříkají mu „Král Henry“ pro nic za nic. Tenhle zadák z NFL nám prozradí, co je jeho motivací k neustálému zdokonalování.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Derrick Henry miluje cvičení a to nejen proto, že se chystá na svou sedmou sezónu v NFL. Právě v posilovně nachází inspiraci, zápal a hrdost. V téhle epizodě si Derrick a moderátorka Jaclyn Byrerová nadšeně povídají o svých oblíbených fitness aktivitách. Zadák Tennessee Titans se taky svěří, jak ho podporovala rodina během vzestupů a pádů, jak dosáhl úspěchu, přestože v něj lidé nevěřili, a jak každý z nás – ať už chceme uběhnout půlmaraton nebo vyzkoušet novou fitness lekci – může překonat svoje pochybnosti a dosáhnout svých cílů.
„Kdykoliv tě láká dělat něco na tvojí cestě nebo v tomhle životě, jdi do toho. Prostě to dělej a dělej to každý den s neúnavným nasazením.“
Derrick Henry
Sportovec Nike a zadák Tennessee Titans
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.