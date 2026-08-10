Cvičení během těhotenství a po něm podle Dr. Laurel Proulxové

Podcast Trained: Fitness pro období před porodem s Dr. Laurel Proulxovou
Trénink
Tvoje tělo se během těhotenství a po něm hodně mění – jak moc máš teď trénovat? V téhle části PT se dozvíš víc o zdraví pánevního dna.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Během těhotenství se objem krve a energetický výdej zhruba zdvojnásobí, tepová frekvence se zvýší o 10 až 15 tepů za minutu… a až porodíš toho človíčka, co v tobě roste, těch změn bude mnohem víc. Tak jak správně cvičit během tohohle životního vytrvalostního závodu? Na scénu proto vstupuje Laurel Proulxová, DPT, Ph.D., zakladatelka FEM Physical Therapy and Physical Performance a členka skupiny poradců Nike (M)ateřství v pohybu, která se v téhle epizodě připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby vysvětlila vnitřní fungování pánevního dna a hlubokých svalů středu těla a jak je udržet posílené. Navíc uvede na pravou míru mýty o období před porodem a po něm a prozradí ti, jak se po porodu vrátit k pohybu.
„Neexistují pevná pravidla, protože každá žena má jiný výchozí bod v rámci svojí fyzické kondice a každé tělo reaguje na těhotenství jinak.“
Laurel Proulxová
DPT, Ph.D., zakladatelka FEM Physical Therapy a členka skupiny poradců Nike (M)ateřství v pohybu
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.