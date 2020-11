Léčivý účinek placeba funguje – vysvětlíme proč

Psychologie placebo efektu

Znamená to tedy, že to, co tihle lidi zažili, je vlastně podvod? „V žádném případě,“ říká Halsonová, „samotný pocit je možná jenom v hlavě, ale jeho účinky jsou úplně reálné.“



„Na placebo efekt mají většinou vliv očekávání, která řídí prefrontální kortex našeho mozku,“ vysvětluje Lauren Atlasová, Ph.D., neurovědkyně, která v centru National Center for Complementary and Integrative Health institutu National Institutes of Health zkoumá afektivní neurovědu a bolest. „Tahle oblast mozku se může spojit s dalšími, které ovlivňují vylučování chemických látek, například endorfinů (hormonů štěstí), a tím ovlivňují reakci těla.“ Atlasová říká, že existuje několik typů placeba. „Některé typy dokážou zapojit náš opioidní systém, a tím zablokují signály bolesti, které tak nedorazí do mozku. Další zase umí ovlivnit naše emoce, a tak se cítíme uvolněnější.“



Je tu ale ještě jeden důvod, proč se placebo efekt tak často objevuje především v oblasti výzkumu regenerace. „Ve sportu je výhra někdy otázkou pár vteřin,“ říká Halsonová, „ti nejzapálenější sportovci vyzkouší cokoli, aby byli nejlepší.“ Zvlášť když k tomu stačí podkolenky.



„Účinek placebo efektu může zvýšit pocit, že se jedná o nějaký rituál,“ dodává Halsonová. „Většina regeneračních technik zahrnuje silné smyslové zážitky.“ Jestli tedy věříš tomu, že pro svoje tělo děláš něco dobrého pokaždé, když se klepeš zimou v ledové koupeli, nebo si třeš svaly chladivým gelem, může tě tahle víra později povzbudit při výkonu. Stejně jako důvěra, kterou v tobě tyhle rituály vzbuzují. „A čím víc chceš, aby něco fungovalo, tím spíš uvěříš tomu, že to opravdu bude fungovat,“ říká Halsonová.