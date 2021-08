Jak o sebe lépe pečovat

Když se řekne „sebepéče“, představuješ si bublinkové koupele a filmové maratony pod zátěžovou dekou? Pokud ano, není to špatně, ale možná o hodně přicházíš. „Sebepéče je každodenní pravidelný způsob, jakým pečuješ o své fyzické, emoční a mentální zdraví, abys mohl/mohla být tou nejlepší verzí sebe sama,“ říká Theresa Melito-Connersová, PhD, expertka na sebepéči, vzdělávací konzultantka a spisovatelka z Massachusetts.



„Sebepéče není jenom o hýčkání se. Může znamenat, že uděláš něco nepříjmného, co ti nakonec přinese užitek (např. návštěva zubaře) nebo to, že si v určité situaci poskytneš to, co potřebuješ (třeba pauzu na oběd),“ říká Ellen Bardová, pomocná pracovnice Britské psychologické společnosti a autorka knihy This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Když to uděláš, můžeš lépe doplnit svou energii, takže se budeš moct plně zapojit v práci, při tréninku i ve vztazích. A místo plýtvání časem a energií ve snaze o vynucení pohody můžeš načerpat mentální prostředky potřebné pro řešení problémů, nad kterými se snažíš nestresovat. Představ si to jako přidání chybějícího dílku skládačky v porovnání s naházením náhodných dílků na hromadu v naději, že z nich něco vznikne.