Co je to vlastně masážní pistole? A je dobré ji mít?

Napřed si vysvětlíme, jak masážní pistole funguje. K motorku napájenému z baterie je připevněná gumová a/nebo pěnová hlava, která produkuje rychlé a opakované vibrace s rychlostí kolem 40 úderů za sekundu (liší se u jednotlivých zařízení). Říká se tomu perkusivní terapie. Při kontaktu s tělem vráží hlava hladce, ale zároveň hodně intenzivně do svalů.



„Máme za to, že působením téhle síly se pevné částice v pojivových tkáních nebo ve svalových pouzdrech rozmělní do tekutého stavu,“ říká Paul Helms, certifikovaný masážní terapeut a zakladatel centra Helms Performance v St. Louis a ve Philadelphii. Masážní pistole často používá při práci se sportovní klientelou. „Přispívají k větší pružnosti svalových pouzder, takže svaly nejsou tak ztuhlé.“



Pravděpodobně to má taky neurologický efekt. Masáž svalů ve skutečnosti nevede k jejich okamžitému uvolnění. Při perkusivním kontaktu zaznamenají senzorické neurony nárůst napětí ve šlachách svalů a vyšlou pak signál do mozku, kde dochází k jeho zpracování. Mozek následně sdělí svalu, že se má uvolnit,“ vysvětluje Helms.