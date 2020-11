Jak bezpečně zvýšit uběhnutou vzdálenost

Dělej pokroky vlastním tempem

Ve svojí snaze o pokroky se můžeš inspirovat pravidlem, které využívá Gabbett při práci se sportovci: poměr okamžité vs. dlouhodobé zátěže. I když to možná zní trochu složitě, není na tom nic těžkého. „Je to poměr vzdálenosti, kterou jste uběhli tenhle týden (okamžitá zátěž), a vzdálenosti, kterou jste průměrně uběhli za poslední čtyři týdny (dlouhodobá zátěž),“ vysvětluje Gabbett. (Pokud běháš míň než čtyři týdny, vycházej ze vzdálenosti, která se ti zdá jako přijatelná pro první měsíc běhání. Tahle hodnota ti poslouží jako základ a později počítej poměr z narůstajících vzdáleností.)



„Funguje to jako zpětná vazba,“ říká Gabbett. „Při každém navýšení týdenní vzdálenosti nebo rychlosti si všímej, jak se cítíš hned po skončení běhu („To byly fakt pořádné kopce“) a o 48 hodin později („Strašně mě bolí nohy“). Porovnáním obou údajů zjistíš, jestli je správná chvíle zvýšit tempo, nebo si raději dopřát víc odpočinku.“



Vezměme si příklad. V několika uplynulých týdnech máš na svém kontě 10 kilometrů týdně a tenhle týden uběhneš 15 kilometrů, takže máš 1,5krát vyšší zátěž. Pokud to šlo hodně ztuha, tak se příští týden můžeš znova spokojit s 15 kilometry, nebo se dokonce vrátit zpátky na původních 10 kilometrů. Pokud se cítíš dobře, můžeš příští týden zkusit dál zvyšovat vzdálenost stejným tempem. Ale i když se cítíš opravdu báječně, je vhodné nepřekračovat poměr 1,5. Výzkum ukazuje, že nízké riziko zranění je spojené s poměrem okamžité vs. dlouhodobé zátěže v rozpětí 0,8 až 1,3. Při hodnotách nad 1,5 naopak výrazně rostlo riziko zranění.



Pokud si chceš svoje běhání opravdu užívat, tak určitě vyzkoušej silový trénink. „Výzkumníci zjistili, že cvičení na posílení hýždí a středu těla pomáhají předcházet některým častým zraněním z přetížení. Silnější kosti, šlachy a svaly si totiž líp poradí se zvýšenou zátěží,“ vysvětluje Mayer. Zkus běhat každý druhý den a mezitím zařaď posilování (a samozřejmě taky regeneraci).



Neláká tě dělat věci „pomalu, ale jistě“? Ale co když si takhle vypěstuješ zdravé běžecké návyky? Tenhle přístup má určitě něco do sebe.