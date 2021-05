Tréninkový režim Zlatá hodinka světové fotbalistky Ady Hegerbergové ti může pomoct v dosahování vlastních cílů

Jak si vytvořit vlastní zlatou hodinku

Teď si můžeš oddychnout. I když zlatá hodinka zní trochu nóbl, její vytvoření je překvapivě snadné. Jednoduše si vybereš aktivitu, která dělá tvojí duši dobře a ve které se můžeš zlepšovat. Potom si urči, jak dlouhá tvoje zlatá hodinka bude, jak často ji chceš mít a jestli ji chceš prožívat o samotě, nebo do ní přizveš nějaké přátele.



„Neexistují správné ani špatné odpovědi,“ tvrdí Cacioppová. „Zlatá hodinka by ale měla trvat dostatečně dlouho, aby tě daná aktivita stačila pohltit (takže nejspíš 20 minut a víc), a neměla by být příliš často, aby se ti neomrzela (každý den, jednou týdně, jednou za měsíc, jednou za sezónu.). Telefon si přepni do režimu Nerušit, zavři si kalendář... Dělej, co bude v tvých silách, aby tenhle čas nic nenarušovalo.“ |



„A jaká by to teda měla být činnost? Projdi si v hlavě základní dovednosti, které ovládáš už od začátku a které už dávno neprocvičuješ,“ navrhuje Cacioppová. „A – tohle je zásadní – povšimni si, že se u toho usmíváš. Jestli ne, možná se soustředíš na špatnou věc. Zkus proto svoji mysl směřovat jinými směry, dokud se tvoje tvář automaticky nerozzáří. Až to přijde, uvidíš všechno v tom nejlepším světle. To bude ten správný čas na zachycení okamžiku a nezáleží, jestli si ho vybereš nebo ne.“